Pokazał stewardesie notatkę. "W samolocie jest bomba. To nie żart"

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Świat

Do niebezpiecznego incydentu doszło na pokładzie samolotu linii Alaska Airlines. Jeden z pasażerów wręczył stewardesie notatkę z groźbą: "W samolocie jest bomba. To nie żart. Mam ze sobą detonator" . Mężczyzna zażądał jednej rzeczy: zmiany miejsca lądowania. W Seattle, do którego udawał się samolot, miało na niego czyhać poważne niebezpieczeństwo. Ostatecznie zmieniono trasę lotu.

Zdjęcie Do niebezpiecznego incydentu doszło na pokładzie samolotu linii Alaska Airlines / Justin Sullivan / AFP