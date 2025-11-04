Jak przekazało we wtorek południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS), około 10 pocisków artyleryjskich z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych wystrzelono w poniedziałek około godz. 16 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce) w kierunku Morza Żółtego.

Szef Pentagonu w Korei Południowej. Pierwsza taka wizyta

Do testu doszło na niecałą godzinę przed przybyciem południowokoreańskiego ministra obrony Ahn Gju Baka i jego amerykańskiego odpowiednika Pete'a Hegsetha do bazy Camp Bonifas, położonej w pobliżu strefy zdemilitaryzowanej (DMZ), oddzielającej obie Koree.

Była to pierwsza taka wizyta szefa Pentagonu od 2017 r. w strefie zdemilitaryzowanej.

"Nasze wojsko ściśle monitoruje działania Korei Północnej w ramach wspólnej postawy obronnej z USA i utrzymuje zdolność do przytłaczającej odpowiedzi na każde zagrożenie" - zapewniło JCS w oświadczeniu.

Testy przed wizytami zagranicznych przywódców. Kolejne prowokacje Pjongjangu

Armia potwierdziła również, że w sobotę około godz. 15 południowokoreańska armia wystrzeliła 10 innych pocisków artyleryjskich. Zdarzenie miało miejsce podczas rozmów prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga z przywódcą Chin Xi Jinpingiem przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Gyeongju.

Pjongjang dokonywał podobnych prowokacji w przeszłości, m.in. w październiku, tuż przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na szczycie APEC.

Choć testy artylerii rakietowej nie naruszają rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, stolica Korei Południowej, Seul, i jej okolice są w zasięgu posiadanych przez Północ wyrzutni kalibru 240 mm - zwraca uwagę agencja Yonhap.

Camp Bonifas to wysunięta baza wojskowa Dowództwa ONZ, położona zaledwie 400 m na południe od DMZ w Korei Południowej, służąca jako kwatera główna Batalionu Bezpieczeństwa ONZ monitorującego Wspólną Strefę Bezpieczeństwa (JSA).

