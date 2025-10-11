Pokaz sił Korei Północnej. Kim chwali się "najpotężniejszym" pociskiem

Korea Północna zaprezentowała swoją "najpotężniejszą" międzykontynentalną rakietę balistyczną Hwasong-20 podczas parady wojskowej, w której uczestniczyli najwyżsi rangą urzędnicy z Rosji i Chin - poinformowały w sobotę państwowe media w Pjongjangu. Wśród zaproszonych był m.in. bliski sojusznik Władimira Putina, Dmitrij Miedwiediew. Z kolei sam Kim Dzong Un chwalił w przemówieniu waleczność północnokoreańskich wojsk na "zagranicznych polach bitew".

Korea Północna zaprezentowała pocisk Hwasong-20
Korea Północna zaprezentowała pocisk Hwasong-20STRAFP

W skrócie

  • Korea Północna zaprezentowała najnowszą międzykontynentalną rakietę Hwasong-20 podczas parady z udziałem wysokich rangą przedstawicieli Rosji i Chin.
  • Kim Dzong Un wychwalał waleczność północnokoreańskiej armii, wspominając o tych, którzy walczą za granicą.
  • Według doniesień, setki północnokoreańskich żołnierzy zginęło w walkach po stronie Rosji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dmitrij Miedwiediew, zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Rosji i bliski sojusznik prezydenta Władimira Putina, uczestniczył w piątkowej paradzie wraz z premierem Chin Li Qiangiem i przywódcą Wietnamu To Lamem - wszyscy siedzieli w pobliżu Kima, jak wynika ze zdjęć opublikowanych przez oficjalną agencję informacyjną Korean Central News Agency (KCNA).

Podczas parady zaprezentowano niektóre z najnowocześniejszych rodzajów broni w kraju, w tym nową, międzykontynentalną rakietę balistyczną Hwasong-20 (ICBM), którą KCNA określiła jako "najpotężniejszy system broni strategicznej".

    KCNA dodała, że wśród prezentowanej broni znalazły się między innymi dalekosiężne strategiczne pociski manewrujące, drony nośne oraz pociski ziemia-powietrze i ziemia-ziemia. Prezentacji broni towarzyszył wiwat zgromadzonego na ulicach miasta tłumu.

    Korea Północna. Kim Dzong Un o "zwycięstwie" na zagranicznych polach bitew

    W swoim przemówieniu Kim powiedział, że "niepokonana" armia kraju "zawsze dodawała podwójnej siły wysiłkom naszej partii, aby pokonać trudności i przyspieszyć nadejście świetlanej przyszłości".

    Jak ocenia agencja AFP, wypowiedź ta była wyraźnym ukłonem w stronę północnokoreańskich żołnierzy, walczących u boku sił moskiewskich w wojnie Rosji z Ukrainą.

    - Heroiczna waleczność i zwycięstwo naszych rewolucyjnych sił zbrojnych na zagranicznych polach bitew w imię międzynarodowej sprawiedliwości, świadczą o ideologicznej i duchowej doskonałości - miał powiedzieć Kim agencji KCNA.

    Według Seulu około 600 północnokoreańskich żołnierzy zginęło, a tysiące zostało rannych, walcząc po stronie Rosji.

    Źródło: AFP

