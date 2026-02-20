"Pojechał donosić na Polskę". Rząd odpowiada na słowa doradcy prezydenta

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

"Bzdury, które opowiada w USA Przydacz nie mieszczą się nawet w tanich wydawnictwach sci-fi" - tak słowa Marcina Przydacza skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przydacz zarzucił Donaldowi Tuskowi próbę "wypychania i ograniczania amerykańskiej obecności w Polsce". "Pojechał donosić na Polskę. Wstydu nie mają" - ocenił szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

Mężczyzna w garniturze i okularach udziela wywiadu kilku stacjom telewizyjnym na tle ulicy oraz charakterystycznego, białego budynku z kolumnami.
Marcin Przydacz zarzucił premierowi "wypychanie USA z Polski", odpowiedzieli mu członkowie rząduPolsat News

W skrócie

  • Marcin Przydacz podczas wizyty w Waszyngtonie skrytykował rząd Donalda Tuska, zarzucając mu próby ograniczania amerykańskiej obecności w Polsce.
  • Przydacz sugerował, że rząd kieruje się interesem zachodnioeuropejskim i podlizywaniem Berlinowi oraz Brukseli.
  • Członkowie rządu odpowiedzieli na te komentarze, zarzucając Przydaczowi szerzenie dezinformacji i publiczne "donoszenie w na Polskę".
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta i szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz reprezentuje Polskę podczas pierwszego posiedzenia Rady Pokoju powołanej przez Donalda Trumpa. Polityk podczas rozmowy z dziennikarzami w Waszyngtonie zaatakował rząd Donalda Tuska, oskarżając go o "próbę wypychania, ograniczania amerykańskiej obecności, chociażby wojskowej".

- Oczywiście pan prezydent Trump jest w jakimś sensie wymagającym partnerem, ale podobnie wymagającymi partnerami byli inni prezydenci, więc trzeba w tej trudnej układance starać się utrzymać jak najlepszą relację - powiedział Przydacz w Waszyngtonie.

Zobacz również:

USA. Donald Trump chce ujawnić tajne akta o UFO (zdj. ilustracyjne)
Świat

Tajemnice UFO znów na politycznej agendzie. Trump zapowiedział odtajnienie akt

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Przydacz skrytykował rząd podczas wizyty w Waszyngtonie. "Podlizywanie się Berlinowi, Brukseli"

    Według Marcina Przydacza rząd popełnia błąd, krytykując w publicznych wypowiedziach politykę Białego Domu.

    - Nie wiem, czy emocjonalne komentarze, słowa, które czasami strona rządowa wypowiada czysto pod publikę wewnętrzną, czy one są potrzebne, czy pomagają - mówił w stolicy USA prezydencki sekretarz stanu, podkreślając, że w rządzie "dominuje myślenie w kategoriach interesu zachodnioeuropejskiego".

    - Ja chciałbym, żeby interes Polski tam przeważał, ale często przeważa niestety myślenie w kategoriach podlizywania się Berlinowi, Brukseli. Z tym się niestety kojarzy polityka rządowa - powiedział polityk.

    Członkowie rządu odpowiadają doradcy prezydenta. "Pojechał donosić na Polskę"

    Słowa sekretarza stanu w kancelarii prezydenta zostały krytycznie przyjęte przez członków rządu. Minister spraw wewnętrznych i administracji zarzucił Przydaczowi szerzenie dezinformacji.

    "Bzdury, które opowiada w USA Przydacz nie mieszczą się nawet w tanich wydawnictwach sci-fi. Nikt nie wypycha amerykańskiej armii z Polski. Pan Przydacz wypycha za to z siebie fejki i głupoty. Taśmowo..." - skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych Marcin Kierwiński.

    "Pojechał donosić na Polskę. Wstydu nie mają" - stwierdził w serwisie X szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

    Zobacz również:

    Port lotniczy w Palm Beach zostanie przemianowane na Międzynarodowe Lotnisko im. Donalda J. Trumpa
    Świat

    Międzynarodowe Lotnisko im. Donalda J. Trumpa. Władze stanu podjęły decyzję

    Maciej Olanicki
    Maciej Olanicki
    "Broń atomowa" wisząca nad SAFE? Szef BBN wskazuje unijne rozporządzeniePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze