W skrócie Marcin Przydacz podczas wizyty w Waszyngtonie skrytykował rząd Donalda Tuska, zarzucając mu próby ograniczania amerykańskiej obecności w Polsce.

Przydacz sugerował, że rząd kieruje się interesem zachodnioeuropejskim i podlizywaniem Berlinowi oraz Brukseli.

Członkowie rządu odpowiedzieli na te komentarze, zarzucając Przydaczowi szerzenie dezinformacji i publiczne "donoszenie w na Polskę".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta i szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz reprezentuje Polskę podczas pierwszego posiedzenia Rady Pokoju powołanej przez Donalda Trumpa. Polityk podczas rozmowy z dziennikarzami w Waszyngtonie zaatakował rząd Donalda Tuska, oskarżając go o "próbę wypychania, ograniczania amerykańskiej obecności, chociażby wojskowej".

- Oczywiście pan prezydent Trump jest w jakimś sensie wymagającym partnerem, ale podobnie wymagającymi partnerami byli inni prezydenci, więc trzeba w tej trudnej układance starać się utrzymać jak najlepszą relację - powiedział Przydacz w Waszyngtonie.

Przydacz skrytykował rząd podczas wizyty w Waszyngtonie. "Podlizywanie się Berlinowi, Brukseli"

Według Marcina Przydacza rząd popełnia błąd, krytykując w publicznych wypowiedziach politykę Białego Domu.

- Nie wiem, czy emocjonalne komentarze, słowa, które czasami strona rządowa wypowiada czysto pod publikę wewnętrzną, czy one są potrzebne, czy pomagają - mówił w stolicy USA prezydencki sekretarz stanu, podkreślając, że w rządzie "dominuje myślenie w kategoriach interesu zachodnioeuropejskiego".

- Ja chciałbym, żeby interes Polski tam przeważał, ale często przeważa niestety myślenie w kategoriach podlizywania się Berlinowi, Brukseli. Z tym się niestety kojarzy polityka rządowa - powiedział polityk.

Członkowie rządu odpowiadają doradcy prezydenta. "Pojechał donosić na Polskę"

Słowa sekretarza stanu w kancelarii prezydenta zostały krytycznie przyjęte przez członków rządu. Minister spraw wewnętrznych i administracji zarzucił Przydaczowi szerzenie dezinformacji.

"Bzdury, które opowiada w USA Przydacz nie mieszczą się nawet w tanich wydawnictwach sci-fi. Nikt nie wypycha amerykańskiej armii z Polski. Pan Przydacz wypycha za to z siebie fejki i głupoty. Taśmowo..." - skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych Marcin Kierwiński.

"Pojechał donosić na Polskę. Wstydu nie mają" - stwierdził w serwisie X szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

"Broń atomowa" wisząca nad SAFE? Szef BBN wskazuje unijne rozporządzenie Polsat News Polsat News