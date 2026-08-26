W skrócie
- Do incydentu z udziałem trzech mężczyzn wychodzących ze studzienki kanalizacyjnej w okolicach Penn Station w Nowym Jorku doszło ok. 4 rano we wtorek.
- Podobne sytuacje zgłaszano wcześniej w Brooklynie, a policja informuje, że nie występuje zagrożenie dla mieszkańców, a kanały zostały sprawdzone przez specjalistów.
- Departament Ochrony Środowiska ostrzega, że wchodzenie do kanalizacji jest nielegalne i bardzo niebezpieczne, m.in. ze względu na niestabilne podłoże oraz groźne wyziewy.
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Informacje o incydencie przekazał portal "USA Today", powołując się na słowa nowojorskiej policji. Doszło do niego we wtorek, około 4 nad ranem, w okolicach Penn Station - głównej stacji węzłowej w Nowym Jorku.
Całe zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Widać na nim trzech mężczyzn, ubranych w ciemne kombinezony i z czołówkami, które wychodzą ze studzienki kanalizacyjnej i szybko odbiegają z miejsca zdarzenia.
USA. Seria niezwykłych incydentów w Nowym Jorku
To nie pierwszy tego typu incydent, do którego doszło w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych. Do dwóch tego typu zdarzeń doszło w Brooklynie - sytuacje te także zostały zgłoszone odpowiednim służbom.
W obu przypadkach grupy opuściły kanalizację po upływie kilku godzin. Funkcjonariusze nowojorskiej policji zapewniają, że w związku z tymi sytuacjami nie występuje zagrożenie dla mieszkańców, a kanały zostały sprawdzone przez specjalistów.
Na chwilę obecną nie wiadomo, co skłania osoby uwiecznione na nagraniu do wchodzenia do studzienek kanalizacyjnych. Główna teoria, którą rozważają śledczy, zakłada, że poszukują one w kanałach kosztowności.
Nowojorski Departament Ochrony Środowiska przestrzega w oświadczeniu przesłanym "USA Today", że wchodzenie do kanalizacji jest nie tylko nielegalne, ale także "ekstremalnie niebezpieczne". Wśród potencjalnych zagrożeń wskazano m.in. niestabilne podłoże i potencjalnie nawet śmiertelne wyziewy.
"Osoby postronne nigdy nie powinny wchodzić do rur, odpływów, studzienek kanalizacyjnych, włazów ani wylotów" - podkreślono w komunikacie. Sieć kanalizacyjna w Nowym Jorku ma długość ponad 11 tysięcy kilometrów.
Źródło: USA Today