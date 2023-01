Ostatnie dni papieża. Choroba i śmierć

W ostatnich dniach grudnia z Watykanu napływały informacje na temat pogarszającego się stanu zdrowia papieża seniora. Papież Franciszek prosił wiernych o modlitwę za swojego poprzednika i wyjawił, że jest on "bardzo chory". Informowano, że zawodzą funkcje organizmu Benedykta XVI, w tym serce. Od dłuższego czasu papież emeryt miał problemy z mówieniem.

Watykanista Edward Pentin wskazywał, że chory cierpi na niewydolność nerek.

28 grudnia Franciszek odwiedził Benedykta XVI w klasztorze. Prawdopodobnie udzielił mu ostatniego namaszczenia. Przy Benedykcie XVI czuwali cały czas między innymi jego sekretarz arcybiskup Georg Gaenswein, watykański pielęgniarz oraz osobisty lekarz Patrizio Polisca.

30 grudnia Benedykt XVI uczestniczył we mszy w swoim pokoju. Koncelebrował ją razem ze swoim osobistym sekretarzem arcybiskupem Georgiem Gaensweinem.

Prośby o modlitwę za Benedykta XVI napływały z całego świata, w tym z Niemiec, ojczyzny papieża. "Przyłączam się do wezwania do modlitwy papieża Franciszka. Moje myśli są z papieżem emerytem. Wzywam wiernych w Niemczech do modlitwy za Benedykta XVI" - pisał na Twitterze przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec Georg Baetzing.

Benedykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia 2022 r. w swej rezydencji w Ogrodach Watykańskich, w której mieszkał od czasów swej abdykacji, pierwszej w Kościele katolickim od setek lat.

