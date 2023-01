Pogrzeb Benedykta XVI w Watykanie. Duża delegacja z Niemiec

Kościół katolicki żegna w czwartek Benedykta XVI. Papież Franciszek będzie przewodniczył mszy żałobnej za swego poprzednika na placu św. Piotra od godz. 9.30. Franciszek sam nie będzie odprawiał mszy, czego ostatnio nie robił coraz częściej z powodu problemów zdrowotnych, ale będzie jej przewodniczył, a także wygłosi homilię - podał w środę portal "Vatican News". Według jego informacji, mszę poprowadzi dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re.

Następnie były papież zostanie pochowany w Grotach Watykańskich pod Bazyliką św. Piotra w dawnym miejscu pochówku papieża Jana Pawła II, którego ciało w 2011 roku zostało przeniesione do bocznej kaplicy Bazyliki św. Piotra.

Pierwszy od prawie 500 lat niemiecki papież zmarł w sylwestrową sobotę w wieku 95 lat. W 2013 roku w niespodziewanym kroku podał się do dymisji. Nie zdarzyło się to wcześniej przez prawie 700 lat. Dziesiątki tysięcy wiernych od poniedziałku odwiedzają ciało byłego papieża w Bazylice św. Piotra. Według "Vatican News" w poniedziałek i wtorek było to 135 tys. osób.

Duża delegacja z Niemiec

Z Niemiec w nabożeństwie żałobnym oprócz licznych biskupów weźmie udział całe kierownictwo państwa: prezydent Frank-Walter Steinmeier, kanclerz Olaf Scholz, przewodnicząca Bundestagu Baerbel Bas, przewodniczący Bundesratu Peter Tschentscher oraz prezes Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Stephan Harbarth. Poza tym obecn będą lider opozycji Friedrich Merz z CDU i liczna delegacja z bawarskiej ojczyzny Benedykta, z premierem Bawarii Markusem Soederem z CSU na czele.

Ze strony Kościoła w Niemczech udział wezmą m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, Georg Baetzing. Ponadto inni niemieccy biskupi, w tym kardynał Rainer Maria Woelki z Kolonii (od miesięcy stojący w Niemczech w ogniu krytyki z powodu zarzutów o tuszowanie przemocy seksualnej w jego diecezji) i kardynał Reinhard Marx z Monachium. Obecny ma być także przedstawiciel kościoła protestanckiego, bawarski biskup i były przewodniczący rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), Heinrich Bedford-Strohm.

W Niemczech około godziny 11 mają bić dzwony we wszystkich kościołach katolickich.

Pierwsza taka ceremonia od 200 lat

Podobnie jak jego poprzednicy, Benedykt XVI zostanie pochowany w trzech zagnieżdżonych trumnach: dwie wewnętrzne wykonane są z drewna cyprysowego i cynku i będą uszczelnione, zewnętrzna - z dębu. Uroczystości pogrzebowe papieża z ich licznymi obrzędami należą do najbardziej uroczystych momentów w życiu powszechnego Kościoła katolickiego.

Ponad 1000 pracowników ochrony zostanie rozmieszczonych wokół Placu Świętego Piotra. Nad Watykanem obowiązuje strefa zakazu lotów. Według prognoz prefektury spodziewanych jest ponad 60 tys. żałobników. Liczba ta może być jednak znacznie większa, zwłaszcza, że w dniach prezentacji ciała byłego papieża przyszło prawie dwa razy więcej osób niż się spodziewano.

Na historyczne wydarzenie akredytowanych jest ponad 1000 przedstawicieli mediów - po raz pierwszy od ponad 200 lat panujący papież pochowa poprzedniego. W 1802 roku papież Pius VII odprawił w Watykanie mszę żałobną za swojego poprzednika Piusa VI, który zmarł na wygnaniu w 1799 roku i dopiero później został sprowadzony do Rzymu.

Redakcja Polska Deutsche Welle