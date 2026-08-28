W skrócie Po śmierci Haralda V tron Norwegii objął jego syn, Haakon, automatycznie stając się nowym monarchą.

Małżonka Haakona, Mette-Marit, została królową, a ich córka Ingrid Alexandra jest nową następczynią tronu.

Haakon VIII został królem bez potrzeby koronacji i przyjął to imię na cześć pradziadka.

Nowy monarcha został przygotowany do pełnienia roli przez większość życia i wielokrotnie zastępował ojca jako regent.

Małżeństwo Haakona z Mette-Marit wzbudzało zainteresowanie ze względu na jej wcześniejsze życie oraz syna z poprzedniego związku.

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Zgodnie z konstytucją nowy monarcha składa przed norweskim parlamentem przysięgę, że będzie rządził zgodnie z konstytucją i prawem. Jeśli Storting nie obraduje, król składa przysięgę na piśmie podczas posiedzenia Rady Państwa, a następnie powtarza ją na pierwszym posiedzeniu parlamentu.

Harald V zmarł w piątek o godz. 6.35 w Rikshospitalet w Oslo. W tym samym momencie dotychczasowy następca tronu - książę Haakon został nowym monarchą. Nie jest do tego potrzebna koronacja ani osobna decyzja władz.

Nowy król przyjął imię Haakon VIII. Jego żona Mette-Marit została królową, a ich 22-letnia córka Ingrid Alexandra - księżniczką następczynią tronu.

Norwegia. Nie żyje król Harald V, Haakon VIII nowy monarchą

Haakon urodził się 20 lipca 1973 r. Imię otrzymał ku pamięci pradziadka, Haakona VII, pierwszego władcy w pełni niepodległej Norwegii, który panował w latach 1905-1957.

Haakon był przygotowywany do objęcia tronu przez większość życia. Następcą Haralda V został w 1991 r., gdy po śmierci Olafa V jego ojciec objął tron. W ostatnich latach wielokrotnie wykonywał obowiązki głowy państwa jako regent podczas chorób i nieobecności króla. Bezpośrednio przed śmiercią ojca również pełnił tę funkcję.

Haakon VIII królem Norwegii. Następczynią tronu księżniczka Ingrid

Życie prywatne Haakona VIII od początku wzbudzało zainteresowanie opinii publicznej. Szczególne emocje wywołał jego związek z Mette-Marit Tjessem Hoiby, która nie wywodziła się z arystokracji i przed ślubem wychowywała syna z wcześniejszej relacji. Para poznała się w 1999 roku, a ich relacja spotkała się z krytyką części konserwatywnego społeczeństwa.

Mimo kontrowersji para zdecydowała się na małżeństwo. Haakon i Mette-Marit pobrali się 25 sierpnia 2001 roku w katedrze w Oslo. Dziś mają dwoje wspólnych dzieci - księżniczkę Ingrid Alexandrę, która jest następczynią tronu, oraz księcia Sverre Magnusa. Nowy król jest także ojczymem Mariusa Borga Hoiby, syna swojej żony z wcześniejszego związku.

W 2011 roku w ramach cyklu Wykłady Kapuścińskiego Haakon wygłosił na Uniwersytecie Warszawskim wykład pt. "Rozwój i godność ludzka".



