Pogodowy chaos w Portugalii, trzy orkany pustoszą kraj. Jest dymisja

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Maria Lucia Amaral, pełniąca funkcję minister spraw wewnętrznych Portugalii, podała się do dymisji. Jej rezygnację przyjął premier Luis Montenegro. Decyzja ta ma związek z panującymi w kraju wyjątkowo złymi warunkami pogodowymi - w efekcie działania trzech nękających kraj orkanów życie straciło już co najmniej 15 osób.

Widok zalanego miasta z podtopionymi domami, wkomponowany z kobietą w okularach przemawiającą podczas konferencji prasowej, tło sugeruje kontekst rządowy lub kryzysowy.
Portugalia. Dymisja w rządzie Montenegro w związku z chaosem w pogodzieSTRINGER / ANADOLU / AFP / Horacio Villalobos / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Maria Lucia Amaral zrezygnowała ze stanowiska minister spraw wewnętrznych Portugalii.
  • Premier Luis Montenegro przyjął dymisję i tymczasowo przejął kierowanie resortem.
  • Trzy orkany spowodowały w Portugalii powodzie, ewakuacje oraz straty przekraczające 4 mld euro.
Decyzję w sprawie odejścia Marii Lucii Amaral z kierowania MSW podjął premier Luis Montenegro. To on tymczasowo ma kierować tym resortem.

W opublikowanym wieczorem komunikacie prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa napisał, że przyjął dymisję Amaral, gdyż ta uznała, że "nie spełnia już warunków osobistych i politycznych koniecznych do sprawowania urzędu".

Portugalia. Szefowa MSW rezygnuje, powodem orkany

Szefowa MSW Maria Lucia Amaral była jedną z najbardziej krytykowanych przez opinię publiczną członków rządu w związku z chaosem w Portugalii.

    Ten spowodowany jest przez trzy utrzymujące się od stycznia orkany - Ingrid, Kristin i Leonardo. Doprowadziły one do licznych powodzi.

    W ostatnich dniach Amaral była krytykowana m.in. za złe funkcjonowanie systemu ostrzegania ludności o sytuacjach zagrożenia oraz o powolne działanie służb państwowych w rozwiązywaniu chaosu komunikacyjnego i usuwaniu awarii energetycznych.

    Niebezpieczna pogoda w Portugalii. Milionowe straty

    Do poniedziałkowego popołudnia w związku z orkanami swoje domy w Portugalii, ogarniętej wichurami i ulewnymi deszczami, musiało opuścić ponad 1,2 tys. osób. Wieczorem władze Coimbry zarządziły w następstwie zagrożenia powodzią ewakuację ponad 3 tys. mieszkańców tego miasta.

    W wyniku trudnych warunków pogodowych od początku stycznia zginęło w Portugalii co najmniej kilkanaście osób. Kolejne kilkaset zostało rannych. Jak w piątek poinformował premier, łączne straty w całym kraju sięgają już co najmniej 4 mld euro.

    Z kolei według szacunków organizacji branżowych w rezultacie szalejących od końca stycznia wichur oraz licznych powodzi w rolnictwie oraz na terenach leśnych doszło do zniszczeń przekraczających sumę 775 tys. euro.

