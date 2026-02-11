W skrócie Maria Lucia Amaral zrezygnowała ze stanowiska minister spraw wewnętrznych Portugalii.

Premier Luis Montenegro przyjął dymisję i tymczasowo przejął kierowanie resortem.

Trzy orkany spowodowały w Portugalii powodzie, ewakuacje oraz straty przekraczające 4 mld euro.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Decyzję w sprawie odejścia Marii Lucii Amaral z kierowania MSW podjął premier Luis Montenegro. To on tymczasowo ma kierować tym resortem.

W opublikowanym wieczorem komunikacie prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa napisał, że przyjął dymisję Amaral, gdyż ta uznała, że "nie spełnia już warunków osobistych i politycznych koniecznych do sprawowania urzędu".

Portugalia. Szefowa MSW rezygnuje, powodem orkany

Szefowa MSW Maria Lucia Amaral była jedną z najbardziej krytykowanych przez opinię publiczną członków rządu w związku z chaosem w Portugalii.

Ten spowodowany jest przez trzy utrzymujące się od stycznia orkany - Ingrid, Kristin i Leonardo. Doprowadziły one do licznych powodzi.

W ostatnich dniach Amaral była krytykowana m.in. za złe funkcjonowanie systemu ostrzegania ludności o sytuacjach zagrożenia oraz o powolne działanie służb państwowych w rozwiązywaniu chaosu komunikacyjnego i usuwaniu awarii energetycznych.

Niebezpieczna pogoda w Portugalii. Milionowe straty

Do poniedziałkowego popołudnia w związku z orkanami swoje domy w Portugalii, ogarniętej wichurami i ulewnymi deszczami, musiało opuścić ponad 1,2 tys. osób. Wieczorem władze Coimbry zarządziły w następstwie zagrożenia powodzią ewakuację ponad 3 tys. mieszkańców tego miasta.

W wyniku trudnych warunków pogodowych od początku stycznia zginęło w Portugalii co najmniej kilkanaście osób. Kolejne kilkaset zostało rannych. Jak w piątek poinformował premier, łączne straty w całym kraju sięgają już co najmniej 4 mld euro.

Z kolei według szacunków organizacji branżowych w rezultacie szalejących od końca stycznia wichur oraz licznych powodzi w rolnictwie oraz na terenach leśnych doszło do zniszczeń przekraczających sumę 775 tys. euro.

"To jest szkodliwa postać". Wiceminister o zaproszeniu jednego z polityków na RBN Polsat News Polsat News