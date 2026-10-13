W ciągu kilku godzin w rejonie Władywostoku spadło tyle deszczu, ile zwykle w ciągu miesiąca. Do godziny 16:00 lokalnego czasu suma opadów wyniosła 71 litrów wody na metr kwadratowy, choć w niektórych częściach miasta spadło ponad 120 litrów. Opady mają się tam utrzymywać do wieczora.

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Władywostok zalany. W mieście utworzyło się jezioro

Intensywne opady w tym rejonie zaczęły się we wtorek rano. Kanalizacja we Władywostoku nie była w stanie odprowadzać wody, która rozlała się na wiele ulic.

W całym mieście tworzyły się olbrzymie korki, które według serwisu VL sięgały 14 kilometrów, a pod jednym z mostów utworzyło się "jezioro". Na ulicy Szepetkowa wartki strumień wody porwał kobietę przechodzącą przez przejście dla pieszych. Wezwano do niej karetkę, możliwe że poszkodowano złamała nogę.

Na nagraniach zamieszczonych w serwisach społecznościowych widać całkowicie zalane ulice miasta:

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Ze względu na masy wody płynące przez Władywostok przed południem lokalnego czasu wstrzymano tamtejszy ruch tramwajowy.

Miejscami woda przedostawała się do wnętrz budynków. Tak było w uniwersytecie znajdującym się na Wyspie Rosyjskiej - tam woda leciała z sufitu w budynku biblioteki, do podobnych zdarzeń dochodziło w tamtejszych akademikach, niektóre budynki kompleksu uniwersyteckiego notowały przerwy w dostawach prądu.

Mieszkańcy jednego z kompleksów akademików sygnalizowali przecieki z sufitów i okien. Administracja doradziła im... uszczelnienie okien taśmą klejącą i zatykanie otworów.

Osuszają wszystkie dzielnice. Ostrzegają przed potężnym wiatrem

Władze miasta zaapelowały do mieszkańców, żeby ograniczyli podróże prywatnymi samochodami oraz żeby nie zostawiali aut pod drzewami.

Służby oczyszczania pracują we wszystkich dzielnicach miasta, na ulicach działa 97 specjalistycznych pojazdów oraz motopompy, z pomocą których powoli przywracana jest przejezdność ulic.

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Ruch wznawiany jest sukcesywnie, w miarę postępów w porządkowaniu poszczególnych ulic. W mieście cały czas pada, do tego mocno wieje. Według prognoz porywy wiatru mogą w najbliższym czasie wzmocnić się do około 100 km/h.

Intensywne ulewy we Władywostoku nie są niczym wyjątkowym. Miasto znajduje się na wschodnich krańcach Rosji, 6340 kilometrów w linii prostej od stolicy kraju, Moskwy. Znacznie bliżej mu do Pjongjangu w Korei Północnej (680 kilometrów). Panuje tam klimat umiarkowany monsunowy.

Źródło: VL, MK

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