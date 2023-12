Pogodowy armagedon w Argentynie. Nie żyje 13 osób

Argentyna. 13 osób zginęło po przejściu burzy z piorunami

Burze o takim nasileniu są w tym rejonie rzadkim zjawiskiem. Władze zaapelowały do mieszkańców aby powstrzymali się od wychodzenia z domów do niedzielnego poranka, do czasu ustąpienia żywiołu. Porywy wiatru dochodzą bowiem do 150 km/godz.