W skrócie Co najmniej 30 osób zginęło w wyniku lawin błotnych w Juiz de Fora w stanie Minas Gerais w Brazylii.

W mieście ogłoszono stan wyjątkowy, akcja ratunkowa trwa mimo intensywnych opadów.

Lawiny błotne zniszczyły kilkanaście domów, a ponad 440 osób straciło dach nad głową.

Liczące około pół miliona mieszkańców miasto Juiz de Fora znajduje się w południowo-wschodniej części Brazylii, w stanie Minas Gerais. W nocy z poniedziałku na wtorek w ten rejon kraju nadciągnęły intensywne ulewy. Wywołały one ogromne osuwiska, które zniszczyły kilkanaście domów w mieście.

Cztery dni deszczu w cztery godziny. Masa błota spadła na miasto

Wiadomo już, że osuwiska doprowadziły do śmierci co najmniej 30 osób, choć tragiczny bilans najprawdopodobniej jeszcze wzrośnie. Za zaginione uważa się ponad 30 osób - według różnych źródeł może chodzić o 36 do 39 osób, których jeszcze nie odnaleziono.

Na miejscu pracują służby ratunkowe, wspomagane przez 134 żołnierzy. Jak dotąd udało się uratować ponad 200 osób. Ocenia się, że lawiny błotne zniszczyły wiele budynków. Swoje mieszkania straciło 440 osób.

Masy ziemi zeszły na budynki w dzielnicach dzielnicach: JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito i Vila Olavo Costa. Burmistrz miasta Margarida Salomao ostrzegła, że kilka z tych dzielnic jest praktycznie odciętych.

Akcja ratunkowa jest utrudniona, ponieważ cały czas intensywnie pada. To właśnie ulewne deszcze doprowadziły do tragedii. Ocenia się, że w ciągu czterech godzin spadło tyle deszczu, ile spodziewano się w ciągu czterech dni - poinformował w rozmowie z telewizją CNN meteorolog Alexandre Nascimento z Nottus Meteorology.

W niektórych miejscach w ciągu tych kilku godzin odnotowano opady sięgające 150 do 180 litrów wody na metr kwadratowy. Ponieważ jeszcze przed tą ulewą w regionie intensywnie padało od dłuższego czasu - suma opadów w lutym przekraczała tam 500 litrów wody na metr kwadratowy - nasiąknięty grunt nie był w stanie przyjąć więcej wody.

Osłabione i niestabilne zbocza osunęły się na tereny znajdujące się poniżej.

Ekstremalna sytuacja w mieście. Setki osób bez dachu nad głową

"Wiele osób w nocy znajdowało się w swoich domach, chroniąc się przed deszczem" - powiedział strażak Demetrius Goulart, cytowany przez agencję AFP. Kiedy zeszły lawiny błotne, wiele z nich nie zdążyło wybiec na zewnątrz.

Z błota cały czas wyciągane są kolejne ciała. Choć wciąż jest nadzieja, że uda się znaleźć żywych zaginionych, z każdą godziną jest ona coraz mniejsza. Paulo Roberto Bermudes Rezende, koordynator obrony cywilnej, podkreśla, że "im dłużej [akcja ratunkowa] trwa, tym mniejsze są szanse na znalezienie ocalałych".

Burmistrz Salomao ogłosiła w mieście stan wyjątkowy. Oceniła, że w mieście zeszło co najmniej 20 lawin błotnych, a sytuacja jest "ekstremalna".

Swoje kondolencje rodzinom ofiar przekazał prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva. Na swoim profilu w serwisie X dodał też, że "skupiamy się na zagwarantowaniu pomocy humanitarnej i przywróceniu podstawowych usług oraz pomocy dla osób pozbawionych domów oraz pomocy w odbudowie".

Fatalna pogoda nie ograniczyła się do samego miasta Juiz de Fora. Z brzegów wystąpiła rzeka Paraibuna, a w sąsiednim mieście Uba ulewy doprowadziły do śmierci co najmniej siedmiu osób.

W serwisach społecznościowych pojawiły się nagrania zalanych ulic Uby, z porywanymi przez rwący prąd samochodami:

Brazylijski Narodowy Instytut Meteorologii (INMET) prognozuje, że w środę cały czas trzeba będzie uważać na intensywne opady deszczu, najpierw w rejonie Zona da Mata, a z czasem również na południe i południowy zachód od Minas Gerais.

Ponieważ ziemia jest przesiąknięta wodą, eksperci spodziewają się możliwych kolejnych podtopień oraz lawin błotnych w tej części Brazylii.

Źródło: CNN Brasil, "The Guardian", Oglobo

