Pogoda w Turcji. Złe wieści dla strażaków

Choć wielu z nas Turcja kojarzy się z upalnymi wakacjami i ciepłym klimatem, to w lutym występują tam mrozy. W Besni, gdzie pracują polscy strażacy, temperatura spada do -5 stopni Celsjusza, a trochę dalej na północ do -15 stopni. Pogoda znacznie utrudnia akcję ratowniczą i zmniejsza szanse na przeżycie osób, które są pod gruzami.

Zdjęcie Temperatury w Turcji spadają poniżej 0°C, co utrudnia akcję ratunkową. / EPA/ABIR SULTAN/mgm.gov.tr / PAP