W skrócie Do Włoch dociera fala ochłodzenia. Miejscami w ciągu dnia jest tylko kilka stopni powyżej zera.

Specjaliści ostrzegają przed możliwością zachorowania na grypę nawet 400 tysięcy Włochów tygodniowo. Chłód może osłabiać odporność ludzkiego organizmu.

Ochłodzenie utrzyma się do końca tygodnia, ale potem warunki się poprawią i wrócą wyższe temperatury.

Przez całe lato Włochy zmagały się z potężnymi falami upałów, podczas których często temperatury przekraczały 40 stopni Celsjusza. Pod koniec lata zrobiło się bardziej burzowo i w wielu miejscach, zwłaszcza na północy i w centrum intensywne ulewy prowadziły do powodzi błyskawicznych. Teraz na Półwyspem Apeniński nadciąga zdecydowane ochłodzenie. Specjaliści obawiają się związanej z tym fali zachorowań na grypę.

Fala chłodu dotarła na południe Europy

Chłodne powietrze z północy dociera już do Włoch, powodując wyraźny spadek temperatur. Meteorolodzy prognozują opady śniegu w Alpach Wschodnich, na wysokości powyżej 2000 metrów nad poziomem morza oraz w Apeninach, powyżej 2200 metrów.

W ciągu minionej doby temperatury w dużej części Włoch były wyraźnie niższe od średniej wieloletniej dla tej pory roku. Na północy kraju były one niższe o 5-6 stopni.

Specjaliści spodziewają się, że przez kolejne dni temperatury będą niższe od średniej wieloletniej nawet o 10-12 stopni. W najchłodniejszych miejscach kraju w ciągu dnia może być około 4 stopni, zaś maksymalnie będzie 13-14 st. C. Dodatkowo silniejszy wiatr może obniżać temperaturę odczuwalną.

Takie zdecydowanie jesienne warunki sprawiają, że Włosi są bardziej narażeni na ataki wirusów. Przed grypą i jej "kuzynami" ostrzega specjalista.

Grypa lubi chłód

Niższe temperatury osłabiają ludzki organizm i sprawiają, że staje się on bardziej podatny na zakażenie. Taka pogoda to "wyzwalacz, powoduje pogorszenie sytuacji" - podkreśla wirusolog Fabrizio Pregliasco z uniwersytetu w Mediolanie, w rozmowie z telewizją Rai.

Jak ostrzega specjalista zarażenie się sezonowymi wirusami "z powodu spadku temperatur możemy szacować na 400 tysięcy przypadków tygodniowo w całym kraju" - twierdzi Pregliasco.

Ekspert zwraca uwagę, że w chłodniejsze dni łatwiej zarazić się nie tylko samą grupą, lecz również jej "kuzynami", czyli adenowirusami, rinowirusami, a także z wirusem Covid, który według specjalisty "daje o sobie znać".

Fabrizio Pregliasco podkreśla, że niskie temperatury przez kilka kolejnych dni, przy wysokiej wilgotności, będą sprzyjającym środowiskiem do rozprzestrzeniania się tych wirusów.

W październiku rozpoczyna się nowa kampania szczepień przeciwko grypie. W ubiegłym sezonie zaraziło się nią 16 mln Włochów - jedna piąta populacji. 600 przypadków zachorowania było ciężkich, a 134 osoby zmarły - wynika z danych włoskiego Narodowego Instytutu Zdrowia.

Jeszcze zrobi się cieplej

Ochłodzenie we Włoszech utrzyma się do końca tygodnia. Według specjalistów z serwisu iLMeteo.it poprawa nastąpi w przyszłym tygodniu, kiedy to pogodę zacznie tam kształtować wyż.

Temperatury zaczną stopniowo rosnąć i znowu staną się bardzo przyjemne - we Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo sięgną 24-25 stopni Celsjusza - prognozuje meteorolog Matti Gussoni. W drugiej połowie przyszłego tygodnia może być jeszcze cieplej, w dodatku powinny wówczas skończyć się deszcze i burze.

Źródło: Rainews.it, Ilmeteo.it

