Pogoda miesza w amerykańskich wyborach. Przenoszą punkty głosowania

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

"Historyczne" ulewy w dzień wyborczy. Na Florydzie zalanych zostało wiele dróg i domów. Gubernator stanu ogłosił stan wyjątkowy w niektórych hrabstwach. Z powodu uderzenia żywiołu trzeba było przenieść niektóre punkty głosowania w bezpieczniejsze miejsca. Obecne wybory połówkowe w USA mogą mieć decydujące znaczenie dla reszty prezydentury Donalda Trumpa.

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Budynek Kongresu w USA. Wybory na Florydzie odbywają się w obliczu wyjątkowo intensywnych opadów deszczu
Budynek amerykańskiego Kongresu. Jeśli Dempkraci zdobędą większość w obu jego izbach, będą mogli rozpocząć procedurę impeachmentu Donalda TrumpaJemal CountessAFP

W skrócie

  • Historyczne ulewy na Florydzie wymusiły przeniesienie punktów wyborczych w hrabstwach St. Lucie oraz Brevard.
  • Gubernator stanu Ron DeSantis ogłosił stan wyjątkowy w niektórych hrabstwach w związku z potężnymi opadami deszczu i powodziami błyskawicznymi.
  • Stawką wyborów połówkowych w USA jest utrzymanie minimalnej większości Republikanów w Izbie Reprezentantów. Wygrana Demokratów może utrudnić dalsze rządy Donalda Trumpa.
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W Stanach Zjednoczonych trwają wybory połówkowe, odbywające się zawsze w połowie kadencji prezydenckiej. Obecnie Amerykanie wybierają swoich reprezentantów na poziomie krajowym, stanowym i lokalnym, w tym między innymi członków Kongresu. Na południu kraju w proces wyborczy wmieszała się pogoda: ulewne deszcze spowodowały potężne utrudnienia na Florydzie.

Czy demokraci upokorzą Donalda Trumpa, a może wręcz przeciwnie - to prezydent USA raz jeszcze zadziwi świat? W Interii wszystko o wyborach w USA. Przez cały dzień będziemy publikować unikatowe materiały na ten temat, a w nocy zapraszamy na relację live!

Przenoszą punkty, odwołują zajęcia w szkoła. Stan wyjątkowy na Florydzie

"Historyczne ulewy na Florydzie. Niewiarygodnych 20-24 cali deszczu spadło w ciągu tylko 12 godzin w hrabstwie Southern Brevard" - napisał w serwisie X lokalny meteorolog Matt Devitt. To oznacza, że miejscami spadło nawet ponad 500 litrów wody na metr kwadratowy. Inne źródła informują o opadach tego typu w ciągu całej doby.

Ekspert nazwał to "jedną z największych ulew i epizodem powodziowym w historii Florydy". Doszło do wielu powodzi błyskawicznych, głównie w rejonach od Palm Bay do Melbourne. Woda wdzierała się do domów i zalewała drogi.

W hrabstwie Brevard w poniedziałek i wtorek odwołano zajęcia szkolne, zamknięto też kilka podtopionych dróg.

Gubernator stanu Ron DeSantis w siedmiu hrabstwach wzdłuż wybrzeża Atlantyku ogłosił stan wyjątkowy. Dotyczy to hrabstw Brevard, DeSoto, Hardee, Highlands, Indian River, Martin i St. Lucie.

Ulewy i podtopienia wymusiły w poniedziałek przeniesienie niektórych punktów wyborczych, ponieważ z powodu zalanych dróg nie dało się do nich dotrzeć. Prawo stanowe wymaga, żeby w tego typu przypadkach lokalni komisarze wyznaczyli nowy punkt wyborczy, z powiadomieniem w poprzednim miejscu, wskazujący wyborcom, gdzie mogą się udać na głosowanie - informuje serwis NBC.

Do tej pory przeniesiono cztery punkty w hrabstwie St. Lucie oraz pięć w Brevard. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie to miało wpływ na ostateczny wynik na Florydzie. Jest o stan, w którym zwykle przewagę mają Republikanie, ale obecnie wyścig zdaje się wyrównany.

W tym stanie pogoda już w przeszłości zaburzała proces wyborczy. Tak było między innymi w 2018 roku, kiedy huragan piątej kategorii Michael przetoczył się przez Florydę. Ówczesny gubernator Rick Scott nakazał wtedy ustanowienie alternatywnych punktów głosowania na terenach zmagających się z żywiołem.

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Stawka obecnych wyborów połówkowych jest wysoka. Obecnie w Izbie Reprezentantów, czyli niższej izbie Kongresu, minimalną większość - 219 reprezentantów, czyli jeden głos ponad niezbędne minimum - mają Republikanie.

Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie stoi na tle dużej amerykańskiej flagi.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald TrumpBrendan SmialowskiAFP

Jeśli sprawdzą się przedwyborcze prognozy i Demokratom uda się wywalczyć większość w Izbie Reprezentantów i w Senacie, będą mogli blokować niektóre decyzje prezydenta Donalda Trumpa, a nawet rozpocząć procedurę impeachmentu, czyli odsunięcia go od władzy, co wielu przedstawicieli partii wcześniej zapowiadało.

Zdobycie przewagi w obu izbach Kongresu przez jedną partię nie jest jednak łatwe. Od II wojny światowej ta sztuka udała się zaledwie trzy razy: w 1946, 1994 i 2006 roku.

Źródło: NBC, AP, ABC

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