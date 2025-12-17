W skrócie W Oslo zanotowano najcieplejszą noc od prawie stu lat, czyli od rozpoczęcia pomiarów.

Temperatura w mieście nie spadła poniżej 8 stopni.

Eksperci podkreślają, że taka pogoda jest bardzo nietypowa i wyraźnie przekracza normy.

Historyczne rekordy termiczne w grudniu notowano już wcześniej, między innymi ponad pół wieku temu.

W nocy z poniedziałku na wtorek w stolicy kraju nie zanotowano wartości niższych niż 8 stopni Celsjusza. To najwyższy wynik w historii prowadzonych od 1937 roku pomiarów. Najnowszy rekord padł dobę po poprzednim.

Ciepłe noce w Oslo. Dwa szybkie rekordy

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniosła w Oslo temperatury nie mniejsze niż 6,9 st. C - informował wcześniej Norweski Instytut Meteorologiczny (Met). Wówczas był to najwyższy wynik dla tej pory roku. Ten rekord utrzymał się jednak tylko do nadejścia kolejnej nocy, kiedy również w stolicy Norwegii było nie mniej niż 8 stopni Celsjusza.

Grudzień okazał się zdecydowanie cieplejszy niż zwykle i w Norwegii jest to wyraźnie odczuwalne, co podkreślają specjaliści.

"To znacznie powyżej tego, co jest normą o tej porze roku" - powiedziała dyżurna synoptyk Julie Solsvik Vagane z Met. Dodała, że wyjątkowo wysokie temperatury występują na południu Norwegii, jednak na północy również są wyższe od typowych dla tego okresu.

Wtóruje jej Erik Kolstad, klimatolog z instytutu badawczego Norce:

"Dzisiaj w Tromso jest sześć stopni, niedługo przed świętami Bożego Narodzenia. Nie powinno tak być. To bardzo nietypowe. Nie ma wątpliwości, że jest cieplej niż zwykle" - mówił we wtorek specjalista.

Południe Norwegii na przestrzeni dekad wyraźnie się ociepliło. Z danych norweskiego Centrum Usług Klimatycznych wynika, że średnia temperatura w tym regionie wzrosła o 1,1 st. C między okresami liczonymi od 1961-1990 do 1991-2020.

Noc z poniedziałku na wtorek była najcieplejszym takim epizodem w drugiej połowie grudnia. W grudniu bywało jednak ciepło, i to lata temu.

Norweskie rekordy ciepła sprzed lat. Grudzień mógł zaskakiwać

Tak wysokie wartości o tej porze roku mogą mieć kilka przyczyn. Erik Kolstad wyjaśnia, że w ostatnim czasie było pogodnie i do Norwegii napływało ciepłe powietrze z południa. W dłuższej perspektywie jednak widać również wpływ postępującego globalnego ocieplenia - podkreśla ekspert.

Do czasu zanotowania najwyższych nocnych temperatur w Oslo na początku tego tygodnia rekord należał do nocy z 20 grudnia 2015 roku. Wtedy nie było zimniej niż 6,7 st. C.

Nieco cieplejsza była noc z 3 grudnia 1953 roku, która niewiele ustąpiła najnowszemu rekordowi. Wówczas na termometrach w stolicy Norwegii nie było mniej niż 7,8 st. C. Identyczny wynik padł prawie pół wieku później, czyli 6 grudnia 2000 roku.

Źródło: TV2, Met.no

