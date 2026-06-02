W skrócie Ostatnie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych dowodzą, że poglądy polityczne istotnie kształtują decyzje dotyczące wyboru partnera.

Wyniki badania wskazują, że młodzi Amerykanie niechętnie nawiązują relacje z osobami o innych poglądach politycznych, co przekłada się także na negatywne oceny ich cech osobowości i wartości.

Podobne zjawiska obserwuje się w Niemczech, gdzie różnice w preferencjach politycznych, zwłaszcza między płciami, mogą dodatkowo utrudniać poszukiwanie partnera.

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Coraz więcej osób korzysta z aplikacji randkowych, często ujawniając również swoje poglądy polityczne. Najnowsze badanie pokazuje, jak i dlaczego właśnie ta informacja wpływa na wybór potencjalnego partnera.

Wyniki wskazują, że w USA wielu wyborców Partii Demokratycznej odrzuca sympatyków republikanów - i odwrotnie. Demokraci deklarowali niemal taką samą otwartość na osoby bez wyraźnych preferencji politycznych, jak na innych demokratów. W przypadku republikanów badacze zaobserwowali natomiast wyraźną skłonność do wybierania partnerów o tych samych poglądach politycznych.

Badanie przeprowadzili socjologowie Ansgar Hudde i Shannon Taflinger z Instytutu Socjologii i Psychologii Społecznej Uniwersytetu w Kolonii. Wyniki opublikowano na łamach czasopisma "European Sociological Review". W internetowym eksperymencie wzięło udział 1097 Amerykanek i Amerykanów w wieku od 20 do 33 lat. Uczestnicy oceniali fikcyjne profile randkowe wzorowane na tych znanych z aplikacji, takich jak Tinder, Bumble czy Hinge.

Jednoznaczne wyniki

Profile zawierały m.in. informację o orientacji politycznej: demokrata, republikanin lub nie zawierały żadnych danych na ten temat. Wyniki badania są jednoznaczne. - Młodzi Amerykanie i młode Amerykanki wykazują niewielkie zainteresowanie nawiązywaniem relacji z osobami o odmiennych poglądach politycznych - podsumowuje Ansgar Hudde.

I dodaje: - Wynika to przede wszystkim z przekonania, że różnią się oni pod względem wartości i stylu życia, a przez to nie pasują do siebie jako potencjalni partnerzy.

Respondenci oceniali osoby o odmiennych poglądach politycznych wyraźnie bardziej negatywnie i to bez wyjątku we wszystkich analizowanych wymiarach: od inteligencji, przez cechy charakteru, takie jak uczciwość i życzliwość, aż po podobieństwo w zakresie wartości i stylu życia.

Kogo popierasz, taki jesteś?

Kobiety popierające Partię Demokratyczną przy dokonywaniu wyboru kierowały się przede wszystkim względami politycznymi. Ich niechęć do drugiej strony sceny politycznej była około czterokrotnie silniejsza niż w przypadku kobiet lub mężczyzn popierających Partię Republikańską.

- Badanie wykazało, że na podstawie orientacji politycznej ludzie wyciągają wnioski dotyczące całego szeregu innych cech, takich jak wartości, styl życia czy charakter - wyjaśnia Hudde w rozmowie z agencją prasową DPA. Jego zdaniem "to zbyt pochopna ocena, bo w rzeczywistości wyobrażenie o ludziach jest zazwyczaj uproszczone i nieprawdziwe".

Hudde dostrzega również podobieństwa w zachowaniach randkowych w Niemczech. Co prawda społeczeństwo niemieckie nie jest tak silnie spolaryzowane, jak w Stanach Zjednoczonych, a ponadto w niemieckim systemie wielopartyjnym istnieje więcej niuansów niż w polityce amerykańskiej zdominowanej przez demokratów i republikanów. - Jednak również tutaj wiele osób prawdopodobnie odrzuca innych z góry z powodów politycznych - powiedział Hudde.

Cechą charakterystyczną jest także to, że w Niemczech młode kobiety głosowały ostatnio dużo częściej na lewicę niż młodzi mężczyźni. - Ta polityczna przepaść między płciami nigdy nie była tak duża, jak obecnie, co prawdopodobnie jeszcze bardziej skomplikuje poszukiwanie partnera również u nas - wskazuje badacz.

Alexandra Jarecka, Polska Redakcja Deutsche Welle

Artykuł ukazał się na stronie Deutsche Welle.





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