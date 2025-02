Naukowcy uważnie obserwują sytuację w regionie Wysp Cykladzkich. Greckie i międzynarodowe grupy ekspertów instalują w okolicy Santorini dodatkowe urządzenia do pomiaru aktywności sejsmicznej. Eksperci instalują m.in. podwodne sejsmografy, by obserwować przesunięcia się gruntu i szacować potencjalne ryzyko - napisał we wtorek grecki portal eKathimerini.