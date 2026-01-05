W skrócie Dziesięć osób zostało skazanych za rozpowszechnianie fałszywych informacji i nękanie internetowe Brigitte Macron.

Skazani kolportowali plotki dotyczące rzekomej korekty płci francuskiej pierwszej damy.

Osoby te otrzymały wyroki w zawieszeniu, bezwzględnego więzienia oraz przymusowego udziału w zajęciach przeciwko mowie nienawiści.

Według informacji na które powołuje się agencja Reutera, w procesie zostało skazanych ośmiu mężczyzn i dwie kobiety, którzy byli oskarżeni o internetowe nękanie i publikowanie fałszywych informacji na temat Brigitte Macron.

Kolportowali plotki o Brigitte Macron. Zostali skazani przez sąd

Osoby te miały kolportować w internecie fałszywe informacje na temat biologicznej płci pierwszej damy. Pisano, że urodziła się ona jako mężczyzna i po korekcie płci została transseksualną kobietą. W ich narracji pojawiały się także twierdzenia o rzekomo pedofilskim charakterze relacji Macronów z powodu różnicy wieku (Emmanuel Macron jest młodszy o 24 lata od swojej żony).

Ośmiu oskarżonych usłyszało wyroki więzienia w zawieszeniu od czterech do ośmiu miesięcy, dziewiątego mężczyznę skazano na sześć miesięcy więzienia za nieobecność na rozprawie, a kolejna osoba musi wziąć udział w zajęciach na temat zwalczania mowy nienawiści w internecie.

Sędzia Thierry Donnard ocenił, cytowany przez "Le Figaro", publikacje skazanych jako "złośliwe, poniżające i obraźliwe". Wyrok francuskiego sądu nie będzie ostatnim w podobnej sprawie. Macronowie domagają się także ukarania przez amerykański wymiar sprawiedliwości internetowej influencerki Candace Owens, która również kolportuje plotki o tym, że Brigitte Macron urodziła się jako mężczyzna.

