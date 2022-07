UE ogłosiła uruchomienie długo oczekiwanego programu ETIAS, który ma wejść w życie w maju 2023 roku. Pierwotnie miał zacząć obowiązywać już w 2022 roku.

System ETIAS to nie to samo, co staranie się o wizę - jest szybszy, wszystko można załatwić online i nie wymaga danych biometrycznych - podaje stacja CNN.

ETIAS - dla kogo?

Mieszkańcy UE są zwolnieni z opłat i mają prawo do poruszania się po krajach wspólnoty bez ograniczeń.

System ma obowiązywać obywateli około 60 krajów, w tym USA i Wielkiej Brytanii.

Proces składania wniosków będzie odbywał się online, a karta ma być wydawana w ciągu kilku minut w przypadku około 95 proc. wnioskodawców - deklaruje UE. Dodano, że maksymalny czas potrzebny na zatwierdzenie może wynosić nawet miesiąc w "bardzo wyjątkowych przypadkach".

Płatny wjazd do UE. Ile będzie kosztował?

Każda osoba, której wniosek zostanie odrzucony, będzie miała prawo do odwołania od tej decyzji.

ETIAS będzie ważny dla nieograniczonej liczby podróży przez trzy lata.

Koszt wyrobienia dokumentu ma wynieść siedem euro dla osób w wieku od 18 do 70 lat. Data rozpoczęcia składania wniosków nie została jeszcze ogłoszona.