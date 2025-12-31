Podróż do słynnego miasta Inków zakończona tragedią. Nie żyje maszynista

W skrócie Zderzenie pociągów turystycznych w pobliżu Machu Picchu w Peru spowodował śmierć maszynisty i dziesiątki rannych.

Trwa śledztwo mające ustalić przyczyny tragedii oraz odpowiedzialność przewoźników Inca Rail i Peru Rail.

Wypadek ujawnił narastające problemy z bezpieczeństwem, infrastrukturą i zarządzaniem ruchem w okolicach popularnego celu turystycznego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragicznego zderzenia doszło we wtorek na trasie łączącej stację Ollantaytambo z Aguas Calientes. Drugie z miast jest położone kilka kilometrów od Machu Picchu.

Pociągi Inca Rail i Peru Rail przewoziły turystów odwiedzających i wracających ze słynnego miasta Inków, które w 2007 roku zostało uznane jednym z siedmiu nowych cudów świata.

Bilans wypadku jest tragiczny. Nie żyje Roberto Cardenas, jeden z maszynistów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Tragiczny wypadek w Peru. Nie żyje maszynista

Peruwiańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że na miejsce zostało wysłanych 12 karetek i zespołów medycznych. Szybkie dotarcie utrudniało ukształtowanie terenu w tym rejonie Andów. Brakuje tam bezpośredniej infrastruktury drogowej.

Władze Peru przekazały, że po wypadku wszczęto śledztwo. Zadaniem prokuratorów jest wyjaśnienie przyczyny kolizji na torach. Poszkodowani otrzymali pomoc, skoordynowaną we współpracy z prywatnymi szpitalami.

Peru. Śledztwo w sprawie wypadku na trasie do Machu Picchu

Spółki Inca Rail i Peru Rail, do których należą pociągi, muszą "przedstawić dokumentację techniczną oraz aktualne polisy ubezpieczeniowe, w celu weryfikacji zakresu ich ochrony i podjęcia odpowiednich działań" - poinformowano w rządowym komunikacie opublikowanym po wypadku.

Według portalu Peru21 w ostatnim czasie rosły obawy o komfort i bezpieczeństwo turystów chcących zobaczyć Machu Picchu. Pojawiały się skargi na wysoki popyt i związane z tym koszty transportów, ograniczoną przepustowość na wąskich trasach i problemy z zarządzaniem.

Źródło: Reuters, Peru21

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Szefernaker: Furtka do adopcji dzieci przez pary homoseksualne Polsat News Polsat News