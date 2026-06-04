"Podpiszemy jutro umowę z USA". Zaskakujący komunikat z Kremla

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Rosja i Stany Zjednoczone planują wielką inwestycję na krańcu świata. Chodzi o tunel pod cieśniną Beringa. Stosowna umowa zostanie podpisana w piątek - ogłosił Kirył Dmitrijew, przedstawiciel Kremla do kontaktów z Amerykanami. Podwodna przeprawa ma być ponad dwa razy dłuższa niż kanał La Manche.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Władimir Putin i Donald Trump w garniturach podają sobie ręce, w tle niebo, statek i lodowate morze z górzystym brzegiem.
Wielka inwestycja Rosji i USA na krańcu świata. W piątek ma zostać podpisana umowa. Na zdj. Władimir Putin i Donald TrumpAgencja Forum/Elena Chernyshova/AFP/ANDREW HARNIKmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja i Stany Zjednoczone zamierzają zrealizować wspólną inwestycję polegającą na budowie tunelu pod cieśniną Beringa.
  • Podpisanie umowy zaplanowano na piątek, zgodnie z zapowiedzią przedstawiciela Kremla Kiriłła Dmitrijewa.
  • Tunel pod cieśniną Beringa miałby mieć około 110 kilometrów długości i być najdłuższą podwodną przeprawą na świecie.
  • Przedstawiciele Rosji i USA omawiają także wspólne inicjatywy gospodarcze, w tym inwestycje na terytorium Arktyki.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Wytypowany przez Władimira Putina do kontaktów z USA i Ukrainą Kirył Dmitrijew zdradził, że lada dzień zostanie zawarte ważne porozumienie.

- Podpiszemy jutro umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tunelu pod cieśniną Beringa - poinformował w rozmowie z zarządzanym przez rosyjski resort obrony kanałem Zvezda News.

Ma to być jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych między mocarstwami. Przypomnijmy, cieśnina Beringa oddziela Amerykę Północną od Azji. Jej szerokości wynosi ok. 85 km, a głębokość sięga 50 metrów.

Tunel pod cieśniną Beringa. Jasna zapowiedź z Rosji

Tunel pod cieśniną Beringa miałby około 110 kilometrów długości i stanowiłby najdłuższą podwodną przeprawę na świecie. Dla porównania łączący Wielką Brytanię i Francję kanał La Manche ma długość ok. 50 km.

Zobacz również:

Deklaracja Marco Rubio ws. dostaw amerykańskiej broni do Tajwanu
Świat

Dostawy broni dla Tajwanu pod znakiem zapytania. Padła deklaracja

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Rosja planowała budowę przeprawy od lat. Wychodzi na to, że teraz pojawiły się sprzyjające okoliczności, a zainteresowanie inwestycją wyraziła administracja Donalda Trumpa.

Wstępnie tunel miałby biec od Alaski w Stanach Zjednoczonych do położonego na Syberii Półwyspu Czukockiego. Ze strony Rosji umowę podpisze Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF), na którego czele stoi Dmitrijew.

Rosja i USA prowadzą rozmowy. "Istnieje wiele wspólnych inicjatyw gospodarczych"

Wcześniej Kirył Dmitrijew przekonywał, że współpraca na linii Moskwa - Waszyngton dotyczy również terytorium Arktyki.

- Widzimy, że istnieje wiele wspólnych inicjatyw gospodarczych, które możemy wdrożyć i aktywnie je przygotowujemy. Przygotowujemy się do możliwości wspólnego inwestowania w różne projekty, korzystne zarówno dla Rosji, jak i dla USA - mówił do dziennikarzy na marginesie szczytu ekonomicznego w Petersburgu.

- Postęp jest znaczący, a próby jego bagatelizowania wiążą się z faktem, że ludzie, którzy chcą kontynuacji wojny (z Ukrainą - red.), próbują zakłócić dialog rosyjsko-amerykański - dodał biznesmen.

Źródło: Zvezda News, RIA Nowosti

Zobacz również:

Rosja zyskuje przewagę nad NATO? Generał: Wojna w Ukrainie jest kluczowa
Świat

Rosja zdobyła kluczową przewagę nad NATO i może uderzyć. Generał wskazał datę

Dorota Hilger
Dorota Hilger


Czy należy odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego? Biejat w ''Gościu Wydarzeń'': To byłaby niemądra decyzjaPolsat News

Najnowsze