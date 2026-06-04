W skrócie Rosja i Stany Zjednoczone zamierzają zrealizować wspólną inwestycję polegającą na budowie tunelu pod cieśniną Beringa.

Podpisanie umowy zaplanowano na piątek, zgodnie z zapowiedzią przedstawiciela Kremla Kiriłła Dmitrijewa.

Tunel pod cieśniną Beringa miałby mieć około 110 kilometrów długości i być najdłuższą podwodną przeprawą na świecie.

Przedstawiciele Rosji i USA omawiają także wspólne inicjatywy gospodarcze, w tym inwestycje na terytorium Arktyki.

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Wytypowany przez Władimira Putina do kontaktów z USA i Ukrainą Kirył Dmitrijew zdradził, że lada dzień zostanie zawarte ważne porozumienie.

- Podpiszemy jutro umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tunelu pod cieśniną Beringa - poinformował w rozmowie z zarządzanym przez rosyjski resort obrony kanałem Zvezda News.

Ma to być jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych między mocarstwami. Przypomnijmy, cieśnina Beringa oddziela Amerykę Północną od Azji. Jej szerokości wynosi ok. 85 km, a głębokość sięga 50 metrów.

Tunel pod cieśniną Beringa. Jasna zapowiedź z Rosji

Tunel pod cieśniną Beringa miałby około 110 kilometrów długości i stanowiłby najdłuższą podwodną przeprawę na świecie. Dla porównania łączący Wielką Brytanię i Francję kanał La Manche ma długość ok. 50 km.

Rosja planowała budowę przeprawy od lat. Wychodzi na to, że teraz pojawiły się sprzyjające okoliczności, a zainteresowanie inwestycją wyraziła administracja Donalda Trumpa.

Wstępnie tunel miałby biec od Alaski w Stanach Zjednoczonych do położonego na Syberii Półwyspu Czukockiego. Ze strony Rosji umowę podpisze Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF), na którego czele stoi Dmitrijew.

Rosja i USA prowadzą rozmowy. "Istnieje wiele wspólnych inicjatyw gospodarczych"

Wcześniej Kirył Dmitrijew przekonywał, że współpraca na linii Moskwa - Waszyngton dotyczy również terytorium Arktyki.

- Widzimy, że istnieje wiele wspólnych inicjatyw gospodarczych, które możemy wdrożyć i aktywnie je przygotowujemy. Przygotowujemy się do możliwości wspólnego inwestowania w różne projekty, korzystne zarówno dla Rosji, jak i dla USA - mówił do dziennikarzy na marginesie szczytu ekonomicznego w Petersburgu.

- Postęp jest znaczący, a próby jego bagatelizowania wiążą się z faktem, że ludzie, którzy chcą kontynuacji wojny (z Ukrainą - red.), próbują zakłócić dialog rosyjsko-amerykański - dodał biznesmen.

Źródło: Zvezda News, RIA Nowosti





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