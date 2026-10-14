W skrócie Polska Prokuratura Krajowa poinformowała o tymczasowym areszcie dwóch obywateli Turcji w związku z pożarem stacji Starlink na podstawie europejskich nakazów aresztowania.

23 września w Woli Krobowskiej doszło do pożaru naziemnej stacji komunikacyjnej Starlink, a śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu i przestępstwa terrorystycznego.

Do zatrzymań doszło w Niemczech, gdzie ujęto dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie oraz kobietę, która również jest podejrzana o związki ze sprawą.

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Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że decyzja o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w związku ze śledztwem w sprawie podpalenia stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink zapadła po rozpoznaniu europejskich nakazów aresztowania.

ENA zostały skierowane do Niemiec przez prokuratora mazowieckiego pionu Prokuratury Krajowej. PK dodała, że trwają czynności związane z przekazaniem zatrzymanych do Polski.

Podpalenie stacji Starlink w Polsce. Jest areszt dla zatrzymanych Turków

Wieczorem 23 września doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.

W poniedziałek w Niemczech tamtejsze służby zatrzymały w Nürtingen w Badenii-Wirtembergii dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To 34-letni Müslüm T. i 38-letni Ümit E.

Z kolei w Karlsruhe niemiecka policja zatrzymała kobietę, która też jest podejrzana w tej sprawie. "Schwäbische Zeitung" przekazał, że aresztowana to 25-letnia Diren A. Kobieta ma prawdopodobnie powiązania ze światem przestępczym.

Mazowiecka stacja obsługiwana przez firmę Exatel pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę na Ukrainę.



