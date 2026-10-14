Podpalenie stacji Starlink w Polsce. Nowe informacje, jest decyzja sądu

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch obywateli Turcji - przekazała Prokuratura Krajowa. Mężczyźni są podejrzewani o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. W sprawie zatrzymano również 25-letnią kobietę.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Akcja służb po podpaleniu stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
Podpalenie stacji Starlink. Niemiecki sąd zdecydował o losie zatrzymanychPawel WodzynskiEast News

W skrócie

  • Polska Prokuratura Krajowa poinformowała o tymczasowym areszcie dwóch obywateli Turcji w związku z pożarem stacji Starlink na podstawie europejskich nakazów aresztowania.
  • 23 września w Woli Krobowskiej doszło do pożaru naziemnej stacji komunikacyjnej Starlink, a śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu i przestępstwa terrorystycznego.
  • Do zatrzymań doszło w Niemczech, gdzie ujęto dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie oraz kobietę, która również jest podejrzana o związki ze sprawą.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że decyzja o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w związku ze śledztwem w sprawie podpalenia stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink zapadła po rozpoznaniu europejskich nakazów aresztowania.

ENA zostały skierowane do Niemiec przez prokuratora mazowieckiego pionu Prokuratury Krajowej. PK dodała, że trwają czynności związane z przekazaniem zatrzymanych do Polski.

Podpalenie stacji Starlink w Polsce. Jest areszt dla zatrzymanych Turków

Wieczorem 23 września doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.

Zobacz również:

We wrześniu w Woli Krobowskiej na Mazowszu doszło do podpalenia stacji Starlinków
Polska

Podpalenie stacji Starlink w Polsce. Trzecia osoba zatrzymana

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

W poniedziałek w Niemczech tamtejsze służby zatrzymały w Nürtingen w Badenii-Wirtembergii dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To 34-letni Müslüm T. i 38-letni Ümit E.

Z kolei w Karlsruhe niemiecka policja zatrzymała kobietę, która też jest podejrzana w tej sprawie. "Schwäbische Zeitung" przekazał, że aresztowana to 25-letnia Diren A. Kobieta ma prawdopodobnie powiązania ze światem przestępczym.

Mazowiecka stacja obsługiwana przez firmę Exatel pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę na Ukrainę.

Zobacz również:

Akcja służb po podpaleniu stacji Starlink na Mazowszu
Polska

Podpalenie stacji Starlink w Polsce. Akcja służb w Niemczech, jest przełom

Karol Płatek
Karol Płatek


"Polityczny WF": Nieoczekiwany zwrot PiS-u. Zaskoczyło propozycjamiINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze