W skrócie Niemieckie służby zatrzymały w Badenii-Wirtembergii trzeciego podejrzanego o zlecenie podpalenia stacji systemu Starlink w Polsce.

Podejrzanemu obywatelowi Turcji postawiono zarzut przygotowywania przestępstwa o charakterze terrorystycznym i osadzono go w areszcie.

Polskie władze wiążą podpalenie terminala pod Warszawą z działaniami rosyjskich służb wywiadowczych, określając zdarzenie aktem wojny hybrydowej.

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Funkcjonariusze jednostek specjalnych zatrzymali we wtorek obywatela Turcji w powiecie Reutlingen - poinformowały Prokuratura Generalna w Stuttgarcie oraz Krajowy Urząd Kryminalny Badenii-Wirtembergii.

Mężczyzna miał zlecić dokonanie podpalenia dwóm podejrzanym, którzy zostali wcześniej zatrzymani w Badenii-Wirtembergii.

Jak informowały wcześniej służby, dwóch pierwszych podejrzanych zatrzymano około trzech tygodni temu w Nürtingen na wniosek polskich śledczych. Obaj przebywają w areszcie tymczasowym, a Polska wystąpiła o ich ekstradycję.

Turek miał nakłaniać do podpalenia terminala Starlinka

Wobec trzeciego zatrzymanego, na podstawie "dodatkowych ustaleń", wszczęto odrębne krajowe postępowanie karne - poinformowały niemieckie służby. Mężczyźnie zarzuca się "przygotowywanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym".

Według dotychczasowych ustaleń śledczych podejrzany miał nakłonić dwóch pozostałych mężczyzn, aby w nocy z 22 na 23 września skorzystali z transportu do Polski zapewnionego przez inną podejrzaną, a następnie podpalili tam terminal systemu łączności satelitarnej na południe od Warszawy.

Zatrzymany został już doprowadzony przed sędziego, który zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. Śledczy nie ujawnili dalszych szczegółów sprawy.

Poprzednimi zatrzymanymi w tej sprawie w Badenii-Wirtembergii są również obywatele Turcji w wieku w wieku 34 i 38 lat. W Berlinie w osobnej akcji jednostka antyterrorystyczna zatrzymała kolejną osobę - mężczyznę podejrzewanego o pomoc sprawcom.

Podpalenie stacji Starlink. Władze Polski: Za akcją stoją rosyjskie służby

W terminalu należącym do satelitarnego dostawcy internetu Starlink w miejscowości Wola Karbowska, położonej 50 kilometrów na południe od Warszawy, 23 września wybuchł pożar.

Wkrótce potem polski rząd określił to zdarzenie jako prawdopodobny akt sabotażu wymierzony w stację, która zapewnia również bezpieczeństwo łączności internetowej w Ukrainie.

"To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości" - skomentował zatrzymanie dwóch pierwszych podejrzanych w serwisie X premier Donald Tusk.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreślił wówczas, że "nie ma żadnych wątpliwości, iż za tym aktem sabotażu stoją rosyjskie służby wywiadowcze".

A minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński oświadczył, że po sprowadzeniu zatrzymanych podejrzanych do Polski usłyszą oni zarzuty dotyczące sabotażu oraz działania na rzecz obcego wywiadu.

Maciej Wiśniewski, Redakcja Polska Deutsche Welle

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