W skrócie Szabolcs Panyi stwierdził, że jego rozmowy były podsłuchiwane przez węgierskie służby wywiadowcze i wykorzystane do próby zdyskredytowania go.

Panyi otrzymał powiadomienie o złożeniu zawiadomienia przeciwko niemu przez ministra sprawiedliwości Węgier Bence Tuzsona, dotyczącego domniemanego szpiegostwa i współpracy z zagranicznymi służbami wywiadowczymi.

Panyi informował o regularnych kontaktach ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto z rosyjskim ministrem Siergiejem Ławrowem oraz o działaniach farmy trolli Matrioszka powiązanej z Kremlem.

W rozmowie z Politico Panyi powiedział, że źródła w węgierskim rządzie ostrzegły go, że jego rozmowy zostały przechwycone i przekazane wywiadowi, a następnie rząd miał je wykorzystać do zdyskredytowania go.

Dziennikarz dodał, że kampania przeciwko niemu stała się "bardziej agresywna", gdy portal śledczy Direkt36 opublikował w zeszłym roku artykuł Panyiego o węgierskim agencie wywiadu, który próbował zwerbować urzędników pracujących dla Komisji Europejskiej.

- Po tym doniesieniu otrzymałem ostrzeżenia od źródeł w węgierskich służbach bezpieczeństwa, że szef węgierskiego Biura Informacji (wywiadu - red.) jest naprawdę wściekły - powiedział Panyi Politico.

- Dostałem sygnał, że wywiad wiedział o pewnych rozmowach dotyczących śledztwa, nad którym pracowałem, a które dotyczyło członków węgierskiego rządu - mówił.

W czwartek węgierski minister sprawiedliwości Bence Tuzson powiadomił, że złożył zawiadomienie przeciwko Panyiemu o popełnieniu przestępstwa w sprawie domniemanego szpiegostwa. Oskarżył dziennikarza o współpracę z zagranicznymi służbami wywiadowczymi.

Rzecznik rządu Zoltan Kovacs nie odpowiedział w piątek po południu na liczne prośby o komentarz w sprawie oskarżeń Panyiego.

Panyi powiedział, że wywiad mógł zainstalować oprogramowanie szpiegowskie w telefonach jego informatorów, na co jego zdaniem wskazuje ograniczony zakres treści, na podstawie których władze wysunęły oskarżenia przeciwko niemu. Deklaruje, że sam regularnie sprawdza swój telefon pod kątem oprogramowania szpiegującego.

- Nie chcemy powrotu do czasów, gdy służby wywiadowcze były wykorzystywane do tłumienia sprzeciwu - dodał. - To, co mi się przydarzyło, miało na celu wywarcie na mnie presji i podważenie mojej wiarygodności - stwierdził dziennikarz.

Panyi od lat ujawnia rozwijanie rosyjskich wpływów na Węgrzech - pisze Politico. W ostatnim czasie węgierski dziennikarz i dziennik "Washington Post" ujawnili, że szef MSZ Węgier Peter Szijjarto regularnie kontaktował się z ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, któremu miał zdawać na bieżąco relacje ze spotkań na forum UE. Szijjarto przyznał, że omawiał z Ławrowem tematy podnoszone podczas rozmów w Brukseli.

Panyi informował też m.in., że powiązana z Kremlem farma trolli Matrioszka włączyła się w kampanię przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech 12 kwietnia.

