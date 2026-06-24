W skrócie Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha nie pojawi się na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku; Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Swyrydenko.

Według rzecznika ukraińskiego resortu dyplomacji Ukraina skupia się na pragmatycznych aspektach konferencji, podkreślając współpracę rządową i chęć uniknięcia upolitycznienia wydarzenia.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oraz jego małżonka również odwołali przyjazd do Gdańska.

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Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha nie przyjedzie na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku.

Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy. Andrij Sybiha nie jedzie do Gdańska

- Tegoroczne wydarzenia w ramach URC w Gdańsku nie wymagają obowiązkowej osobistej obecności ministra spraw zagranicznych - mówił rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji Heorhij Tychyj.

- Podobnie po stronie polskiej akcent nie jest położony na ministra spraw zagranicznych i wymiar dyplomatyczny, lecz na aspekty rządowe, gospodarcze, bezpieczeństwa, infrastrukturalne, humanitarne, biznesowe i inne, którym poświęcona jest konferencja - wyjaśnił Tychyj.

Zaznaczył przy tym, że ukraińska dyplomacja jest zaangażowana w to wydarzenie i udziela mu wsparcia.

- Wykonano ogromną pracę i liczymy na wymierne efekty. W tym roku strona ukraińska uczestniczy w wydarzeniu na najwyższym szczeblu rządowym, pod przewodnictwem premierki Julii Swyrydenko - podkreślił Tychyj.

"Stanie się historią sukcesu Ukrainy, Polski". Rzecznik o konferencji w Gdańsku

Rzecznik dyplomacji zaznaczył, że strona ukraińska chciałaby się skupić na pragmatycznym wymiarze gdańskiej konferencji.

- Naszym celem jest uniknięcie niepotrzebnego upolitycznienia tego międzynarodowego wydarzenia, skupienie się na pragmatyzmie i konkretnych decyzjach wspierających Ukrainę oraz Ukraińców w czasie, gdy jest to szczególnie potrzebne - w piątym roku pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej - przekazał.

- Jesteśmy przekonani, że tegoroczna konferencja przyniesie istotne, konkretne rezultaty dla naszych obywateli i mimo wszystko stanie się historią sukcesu Ukrainy, Polski oraz dziesiątek międzynarodowych partnerów z sektora publicznego i pozarządowego, którzy biorą w niej udział. Dziękujemy stronie polskiej za wysokiej jakości współorganizację tego wydarzenia - podkreślił przedstawiciel ukraińskiego resortu.

Wrze na linii Polska - Ukraina. Zełenski odwołał swój przyjazd

Spotkanie w Gdańsku odbędzie się w obliczu napięć w relacjach polsko-ukraińskich od czasu ogłoszonej pod koniec maja decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "bohaterów UPA".

Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W piątek 19 czerwca Nawrocki poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia.

W ostatnich dniach dywagowano, czy w tej sytuacji prezydent Ukrainy przyjedzie na konferencję do Gdańska. Jeszcze we wtorek rano źródła dyplomatyczne mówiły PAP, że Zełenski rozważa przyjazd do Polski. Ostatecznie zapadła decyzja, że na czele ukraińskiej delegacji stanie Swyrydenko.

Do Gdańska nie przybędzie też pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Zaplanowana na czwartek debata na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się bez jej udziału - poinformowała w środę rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska. Samo wydarzenie odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.





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