Podmorski kabel zerwany. Poważne zakłócenia w Norwegii przy granicy z Rosją

W skrócie Podmorski kabel światłowodowy na północy Norwegii został uszkodzony, co spowodowało zakłócenia w sieci komórkowej i internecie.

Nie ustalono dotąd przyczyny awarii; policja wszczęła postępowanie, lecz nie ma przesłanek wskazujących na sabotaż.

Wcześniej doszło do awarii kablowego połączenia energetycznego SwePol Link między Polską a Szwecją, tam także nie stwierdzono sabotażu.

Do przerwania światłowodu doszło w sobotę rano, a awaria objęła zachodnią część regionu Finnmark.

Część mieszkańców nie może wykonywać połączeń ani wysyłać SMS-ów. Przestały działać terminale płatnicze i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wyłączona jest część stacji bazowych.

Łączność alarmowa i system służb ratunkowych funkcjonują normalnie.

Policja wszczęła postępowanie sprawdzające okoliczności awarii, zastrzegając, że nie ma powodów, by uważać, że była ona wynikiem celowego działania.

Norwegia. Przerwany podmorski kabel. "Nic nie wskazuje na sabotaż"

- Dotychczas nic nie wskazuje, by przerwanie kabla było wynikiem sabotażu - przekazał serwisowi iFinnmark oficer dyżurny policji Theodor Weberg-Ellingsen.

Global Conect poinformował, że udało się ustalić, gdzie podmorski kabel został przerwany, jednak przyczyna awarii pozostaje nieznana.

Do naprawy skierowano statek kablowy oraz wyspecjalizowaną załogę. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, przywrócenie pełnej łączności planowane jest na wtorkowe popołudnie.

Awaria kabla energetycznego łączącego Polskę i Szwecję

Do podobnego incydentu doszło 11 lutego. Tego dnia wieczorem przestała działać energetyczna linia przesyłowa między Polską i Szwecją.

Spółka zarządzają infrastrukturą również przyznała, że nic nie wskazywało na sabotaż.

- Polski system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i spełnione są wszystkie kryteria bezpieczeństwa - podkreśliły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w komunikacie.

Połączenie SwePol Link to linia kablowa prądu stałego (HVDC), zdolne pracować z mocą 600 MW. Ma ponad 250 km, z czego niecałe 240 km biegnie na dnie Bałtyku. Kabel został uruchomiony w 2000 roku.

