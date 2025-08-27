Podjęli ich w ostatniej chwili. Budynek nie wytrzymał naporu wody
Potężne powodzie i lawiny błotne pustoszą rozległe regiony Indii. W himalajskim regionie Dżammu i Kaszmir zginęło co najmniej 30 osób. Na opublikowanym przez indyjską armię nagraniu z Pendżabu widać niebezpieczną akcję ratowniczą z użyciem śmigłowca. Z jego pomocą podjęto osoby z budynku, który niedługo później się zawalił.
W skrócie
- Potężne powodzie i lawiny błotne w Indiach powodują ogromne straty i liczne ofiary.
- Najbardziej ucierpiały regiony Dżammu i Kaszmir, gdzie zginęło co najmniej 30 osób, a tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy.
- Służby ratunkowe oraz indyjska armia prowadzą akcje ratunkowe. Jedną z nich uwieczniono na dramatycznym nagraniu.
Indie od dłuższego czasu zmagają się z intensywnymi monsunowymi ulewami. Wezbrana woda niszczyła budynki i mosty, tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy.
Lawiny i powodzie, zamknięte drogi i szkoły
W Indiach trwa pora deszczowa, która utrzymuje się tam od czerwca do września. W regionie Dżammu i Kaszmir na północy kraju powodzie błyskawiczne i lawiny błotne doprowadziły do tragedii.
Na trasie pielgrzymkowej prowadzącej do świątyni Vaishno Devi, nieopodal miasta Katra w obwodzie Reasi, lawina błota zabiła co najmniej 30 osób - informuje agencja AFP.
Powodzie i osuwające się masy ziemi sparaliżowały ruch w wielu miejscach. Zamknięto między innymi autostrady łączące Dżammu i Śrinagar oraz miejscowości Batote-Doda-Kishtwar. Ze względu na liczne lawiny zamknięto również dla ruchu wiele odcinków autostrady między Dżammu a Poonch.
Z niżej położonych terenów w Dżammu ewakuowano ponad 5 tys. osób. Woda uszkodziła co najmniej 17 domów oraz niektóre budynki rządowe, wezbrane strumienie zmyły również trzy piesze mosty - informują lokalne władze. Zamknięto tamtejsze szkoły.
W ciągu doby w tym rejonie Indii zanotowano ulewy na poziomie 380 litrów wody na metr kwadratowy. To najwyższy dobowy opad od 1910 roku - podają miejscowe media.
Jak poinformował w mediach społecznościowych Rakesh Minhas, zastępca komisarza Dżammu, tylko w tym obwodzie we wtorek służby ratunkowe pomogły ponad 3500 osobom. W wielu miejscach Indii trwają akcje ratunkowe, a jedną z najbardziej spektakularnych pochwaliła się indyjska armia w mediach społecznościowych.
Widowiskowa ewakuacja. Budynek się zawalił
Na profilu indyjskich sił zbrojnych w serwisie X zamieszczono serię nagrań z operacji ratunkowej przeprowadzonej w obwodzie Pathankot w stanie Pendżab.
Jeden z tamtejszych budynków został podmyty przez wezbraną rzekę. W środę o godz. 6:00 lokalnego czasu wysłano w ten rejon śmigłowiec ratunkowy.
Pomimo niebezpiecznych warunków piloci wojskowi zbliżyli się śmigłowcem do budynku, który był już na granicy zawalenia się. [...] Ryzykując własnym życiem żołnierze upewnili się, że każda z uwięzionych osób została bezpiecznie zabrana w bezpieczne miejsce - napisała indyjska armia w opisie do nagrania z akcji.
Wszystkich przebywających w budynku udało się ewakuować. Niedługo później budynek się zawalił, co widać na poniższym nagraniu:
Powodzie oraz lawiny błotne podczas pory deszczowej, trwającej od czerwca do września, nie są w Indiach czymś wyjątkowym. Według ekspertów postępujące ocieplenie klimatu sprawia jednak, że te zjawiska stają się coraz silniejsze i stwarzają coraz większe zagrożenie.
Intensywne deszcze doprowadziły do powodzi i lawiny błota, która 5 sierpnia zalała miejscowość Dharali w stanie Uttarakhand. Ocenia się, że zginęło wtedy ponad 70 osób, jednak dokładna liczba ofiar nie jest znana.
14 sierpnia spowodowana ulewami powódź błyskawiczna przeszła przez wioskę Chisoti w Kaszmirze, powodując śmierć co najmniej 65 osób, a 33 uznaje się za zaginione.
Źródło: AFP, Timesofindia.indiatimes.com, Indianexpress.com, NDTV.com
