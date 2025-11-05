W skrócie Gacek turkmeński, uznany za wymarłego, został ponownie zauważony po 55 latach nieobecności w Turkmenistanie.

Odkrycia dokonał międzynarodowy zespół badaczy podczas ekspedycji na pustynię Kara-kum.

Rząd Turkmenistanu planuje utworzyć obszar chroniony celem ochrony tamtejszych gatunków zwierząt.

Po raz ostatni gacek turkmeński - nietoperz z rodziny mroczkowatych zamieszkujący w przeszłości m.in. Kazachstan i Uzbekistan - widziany był w 1970 r. Od tego czasu w literaturze naukowej nie odnotowano żadnych opisów lub fotografii latającego ssaka.

W październiku berlińskie Muzeum Historii Naturalnej postanowiło sprawdzić, czy gatunek w istocie przepadł na zawsze. Zorganizowano wyprawę, w której udział wzięli badacze z Niemiec, Uzbekistanu i Turkmenistanu.

Wielki powrót gacka turkmeńskiego. Zauważono go po 55 latach nieobecności

W czasie ekspedycji odwiedzono miejsca w Turkmenistanie, w których w przeszłości odnotowywana była obecność gacków turkmeńskich. Badania prowadzone były m.in. w jaskiniach i konstrukcjach zbudowanych przez człowieka uwielbianych przez nietoperze, m.in. w studniach.

Zespół naukowy z radością poinformował o pozytywnych efektach wyprawy. W jednej ze szczelin budowli przeznaczonej do rozbiórki zauważono młodą samicę gacka. 87 km dalej natomiast, nieopodal granicy z Uzbekistanem, natrafiono na dorosłego samca.

Na dowód, że gatunek wciąż jest obecny w przyrodzie wykonano fotografie. Badania będą kontynuowane - odnalezienie jednego ze zwierząt nieopodal Uzbekistanu zrodziło podejrzenia, że na terenie kraju może znajdować się ich więcej.

Zmiany klimatu. Turkmenistan chce stworzyć obszar chroniony dla zwierząt

Spadek liczebności gacka turkmeńskiego, który kiedyś w rejonie pustyni Kara-kum był gatunkiem powszechnym, spowodowany jest - według naukowców - zmianami klimatycznymi.

Pustynia stała się jeszcze bardziej sucha, a wysokie temperatury doprowadziły do ograniczenia roślinności. Rząd Turkmenistanu ma jednak plan, by utworzyć na terenie obszar chroniony, który obejmie 50 tys. hektarów. Celem jest ochrona zamieszkujących Kara-kum zwierząt - nie tylko nietoperzy, ale także m.in. dzikich osłów i gazeli czarnoogonowych.

Źródło: IFL Science

