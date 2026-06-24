W skrócie W Niemczech prowadzone są przeszukania w związku z podejrzeniem celowego sabotażu przez dawną spółkę Gazpromu.

Przeszukania dotyczą zarzutów próby sabotażu konstytucyjnego porządku oraz pomocy w naruszeniu ustawy o handlu zagranicznym i płatnościach.

Federalna prokuratura podejrzewa, że sprzedaż i próba likwidacji spółki Gazprom Germania miały na celu zakłócenie dostaw gazu do Niemiec.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Czy po rozpoczęciu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie celowo chciano zakłócić dostawy gazu do Niemiec? Tak twierdzą śledczy zza Odry. W związku z działalnością dawnej spółki energetycznej Gazprom Germania, Prokuratura Federalna w Niemczech zarządziła przeszukania w lokalach należących do podejrzanego obywatela Rosji oraz do osoby niebędącej podejrzaną (w Berlinie), a także w siedzibie firmy we Frankfurcie nad Menem.

Jak poinformowała prokuratura w Karlsruhe, dochodzenie dotyczy podejrzenia próby sabotażu wymierzonego w porządek konstytucyjny oraz pomocnictwa w naruszeniu ustawy o handlu zagranicznym i płatnościach. "Nie dokonano żadnych aresztowań" - wyjaśnili śledczy. "Dzisiejsze przeszukania mają na celu wyjaśnienie istniejących podejrzeń" - dodali.

Zmiany w niemieckim Gazpromie po wybuchu wojny. Nowy właściciel z Moskwy

Spółka Gazprom Germania GmbH z siedzibą w Berlinie została pod koniec marca 2022 roku wydzielona z rosyjskiej grupy Gazprom przez jej udziałowców w drodze serii transakcji sprzedaży udziałów - wyjaśniła niemiecka prokuratura. "Nowym właścicielem została firma z siedzibą w Moskwie, niemająca żadnych powiązań z branżą" - poinformowano.

Bezpośrednio po sprzedaży firma ta zarządziła likwidację Gazprom Germania GmbH. W tamtym czasie spółka dysponowała co najmniej 25 procentami niemieckich mocy magazynowych gazu ziemnego.

Nieprawidłowości przy likwidacji spółki. Prokuratura: Chodziło o zakłócenie dostaw

Prokuratura Federalna oświadczyła, że decyzję o likwidacji wydano bez zgody Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii, co stanowiło naruszenie przepisów inwestycyjnych zawartych w ustawie o handlu zagranicznym i płatnościach. "Istnieje podejrzenie, że sprzedaż i likwidacja miały na celu zakłócenie dostaw gazu do Niemiec". Prokuratura zarzuca oskarżonemu, że wspierał realizację decyzji o likwidacji właśnie w tym celu.

Do realizacji likwidacji ostatecznie nie doszło, ponieważ ministerstwo poleciło Federalnej Agencji ds. Sieci objęcie spółki Gazprom Germania GmbH tymczasowym zarządem powierniczym. Gazprom Germania była spółką zależną rosyjskiego koncernu państwowego Gazprom i została znacjonalizowana w następstwie inwazji rosyjskiej na Ukrainę oraz kryzysu energetycznego w Niemczech. Obecnie spółka gazowa nosi nazwę Securing Energy for Europe (Sefe).

Polska redakcja Deutsche Welle, Monika Stefanek

Oryginalny tekst ukazał się tutaj





"Wydarzenia": Dzielni licealiści uratowali życie tonącego mężczyzny Polsat News