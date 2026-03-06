W skrócie Szwedzkie służby zatrzymały na swoich wodach statek towarowy płynący pod banderą gwinejską, znajdujący się na ukraińskiej liście sankcyjnej.

Statek ten podejrzewany jest o przynależność do rosyjskiej floty cieni oraz posługiwanie się fałszywą banderą.

W ostatnim dniach europejskie służby zatrzymały kilka statków rosyjskiej floty cieni m.in. na Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym.

"Dzisiaj Straż Przybrzeżna, z pomocą krajowych sił specjalnych i we współpracy z odpowiednimi organami, zatrzymała na szwedzkich wodach podejrzany statek towarowy pływający pod fałszywą banderą" - przekazał szwedzki minister. Jak przekazały szwedzkie służby do akcji doszło na Morzu Bałtyckim u wybrzeży Trelleborga.

Carl-Oskar Bohlin poinformował, że statek znajduje się na ukraińskiej liście sankcyjnej, nie jest jasna jego struktura własnościowa, a dodatkowo służby podejrzewają, że nie jest on ubezpieczony.

"Latem tego roku statek miał zmienić banderę rosyjską na gwinejską" - napisał szwedzki minister obrony cywilnej.

Szwecja zatrzymała statek należący do floty cieni

"Dochodzenie prowadzone przez odpowiedni organ ma wykazać, czy statek ten spełnia wymagania niezbędne do żeglugi po naszych wodach. Działania wobec statków na wodach szwedzkich opierają się na niezależnej ocenie prawnej odpowiednich organów" - poinformował.

Minister zaznaczył również, że szwedzki rząd stoi na stanowisku, że "w związku z ogromnym wyzwaniem, jakim jest flota cieni, rząd uważa, że konieczna jest aktywna polityka przeciwdziałania".

Kolejny statek zatrzymany. Trwa polowanie na flotę cieni

To kolejny statek należący do rosyjskiej floty cieni, który został zatrzymany w ostatnich dniach przez państwa europejskie. W niedzielę belgijskie siły specjalne przy wsparciu Francuzów zajęły rosyjski tankowiec na wodach Morza Północnego.

Belgijskie władze informowały wtedy, że jednostka ta prawdopodobnie pływała pod fałszywą banderą i posługiwała się sfałszowaną dokumentacją.

Z kolei kilka tygodniu temu siły francuskie dokonały abordażu na statek rosyjskiej floty cieni na Morzu Śródziemnym.

