"Podejrzany plecak" doprowadził do wybuchu. Nie żyje policjant z Hiszpanii

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

W hiszpańskim mieście Oviedo doszło do eksplozji "podejrzanego plecaka" - poinformowały zagraniczne media. W wyniku zdarzenia życie stracił policjant. Służby interweniowały na miejscu po zgłoszeniu, dotyczącym kłótni między sąsiadami. Przed wybuchem funkcjonariusze znaleźli kobietę z ranami postrzałowymi. Trwa obława za sprawcą.

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Służby ratunkowe podczas działań w Oviedo w Hiszpanii po wybuchu plecaka.
Hiszpania. Policjant zginął po wybuchu plecaka w mieście OviedoActualidad Noticias / X | Nico Rodriguez / ANADOLUAFP

W skrócie

  • W wyniku wybuchu "podejrzanego plecaka" w hiszpańskim Oviedo zginął policjant z jednostki psów tropiących, a funkcjonariusz jednostki saperskiej został poważnie ranny.
  • Służby interweniowały w związku ze zgłoszeniem o kłótni sąsiedzkiej. Na miejscu znaleziono kobietę z ranami postrzałowymi. Za sprawcą trwa obława.
  • Premier Hiszpanii Pedro Sánchez oraz lider opozycji Alberto Núñez Feijóo wyrazili głęboki żal i złożyli kondolencje rodzinie zmarłego funkcjonariusza.
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Do eksplozji doszło we wtorek rano w mieście Oviedo na północy Hiszpanii, otwiera się w nowym oknie. Jak poinformowało BBC, otwiera się w nowym oknie, w wyniku zdarzenia życie stracił jeden policjant.

Funkcjonariusze udali się na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia o kłótni między sąsiadami. Rzecznik policji Pedro Aguado ujawnił, że po przybyciu znaleziono kobietę z ranami postrzałowymi.

Hiszpania. Eksplozja w Oviedo, nie żyje policjant

Podczas poszukiwania domniemanego napastnika funkcjonariusze znaleźli "podejrzany plecak" z migającym światłem. W związku ze znaleziskiem zdecydowano się wezwać grupę saperów oraz psa tropiącego.

- Kiedy wynoszono paczkę na zewnątrz, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, nastąpiła eksplozja - wyjaśnił Aguado.

W wybuchu życie stracił członek jednostki psów tropiących. Ponadto funkcjonariusz jednostki saperskiej został poważnie ranny. W akcji zginął też trzyletni pies policyjny o imieniu Deny.

Hiszpańska policja oddała hołd zmarłemu policjantowi, publikując na platformie X żałobny wpis. "Nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami i bliskimi" - czytamy.

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Postrzeloną kobietę i rannego policjanta przewieziono do szpitala. W pobliżu miejsca eksplozji trwają obecnie szeroko zakrojone działania policyjne, które mają na celu schwytanie sprawcy.

Oviedo. Czołowi politycy zareagowali na śmierć policjanta

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez napisał w mediach społecznościowych, że jest "głęboko wstrząśnięty" tragicznym zdarzeniem w Oviedo i oddał hołd policjantowi rannemu w eksplozji.

"Jestem głęboko wstrząśnięty śmiercią funkcjonariusza policji krajowej w Oviedo. Nie ma słów, które mogłyby złagodzić ból jego rodziny i kolegów. Przesyłam im całe moje serce, a ciężko rannemu funkcjonariuszowi - całą moją siłę. Wasze poświęcenie i odwaga zasługują na wdzięczność całego kraju" - napisał szef hiszpańskiego rządu na platformie X, otwiera się w nowym oknie.

Lider hiszpańskiej opozycji i przewodniczący Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo ocenił, że to, co wydarzyło się w Oviedo "jest przygnębiające". "Składam kondolencje rodzinie zmarłego funkcjonariusza i życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia osobie, która odniosła poważne obrażenia" - napisał na X.

"Wyrażam również pełne poparcie dla państwowych sił i służb bezpieczeństwa, które chronią nas, narażając własne życie. Wykonują oni niebezpieczny zawód, który zasługuje na nasze uznanie każdego dnia, a dziś tym bardziej" - dodał.

Źródło: BBC

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