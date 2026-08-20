W skrócie Wołodymyr Żurawlow, ukraiński nurek podejrzewany o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream, został zatrzymany w chorwackiej Puli podczas prac nad filmem dotyczącym sabotażu z 2022 roku.

Zatrzymania dokonano, gdy na planie filmu "Snake Island" w reżyserii Douga Limana realizowano sceny związane z eksplozją gazociągu, a w produkcji biorą udział Sean Penn i Adrien Brody.

Niemiecka prokuratura federalna oskarża Żurawlowa o wspólne spowodowanie eksplozji i sabotaż, a wcześniejsze próby jego zatrzymania miały miejsce w Polsce, gdzie sprawa wywołała napięcia między Berlinem a Warszawą.

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Przypomnijmy, że ukraiński obywatel Wołodymyr Żurawlow, którego niemieckie organy ścigania podejrzewają o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream, został zatrzymany w Chorwacji.

Do aresztowania doszło w Puli, gdzie - według niemieckiego portalu LTO - mężczyzna miał przebywać w związku z produkcją filmu inspirowanego sabotażem z 2022 roku. Co więcej, podejrzany miał zostać zatrzymany podczas kręcenia scen dotyczących eksplozji gazociągu.

Mężczyzna jest obywatelem Ukrainy i, jak wynika z ustaleń niemieckiej prokuratury federalnej, jest wyszkolonym nurkiem. Według śledczych miał należeć do grupy kierowanej przez Serhija K., która we wrześniu 2022 roku miała podłożyć materiały wybuchowe pod gazociągami Nord Stream I i Nord Stream II.

Nord Stream. Ukrainiec zatrzymany, znamy okoliczności

Jak podał niemiecki portal LTO, okoliczności zatrzymania Żurawlowa są dość wyjątkowe. Mężczyzna miał zostać namierzony w Chorwacji w czasie, gdy ekipa filmowa realizowała sceny dotyczące wysadzenia Nord Stream.

W kraju trwa obecnie produkcja politycznego thrillera "Snake Island", którego reżyserem jest Doug Liman, znany m.in. z "Tożsamości Bourne'a".

W filmie występują laureaci Oscarów Sean Penn i Adrien Brody. Produkcja ma być inspirowana wydarzeniami związanymi z sabotażem gazociągów i przedstawiać historię tajnej grupy ukraińskich nurków, uczestniczących w niebezpiecznej podwodnej misji. Twórcy podkreślają jednak fabularny charakter produkcji - film nie jest dokumentalnym odtworzeniem ustaleń śledztwa.

Zdjęcia rozpoczęły się w Zagrzebiu. Centrum chorwackiej stolicy zostało przekształcone w filmową scenerię ogarniętej wojną Ukrainy. W pobliżu hotelu Esplanade i przy ulicy Mihanovićevej pojawiły się barykady, worki z piaskiem oraz statyści w mundurach z ukraińskimi oznaczeniami. Na planie widziano zarówno Brody'ego, jak i Seana Penna oraz reżysera Douga Limana.

Później ekipa przeniosła się na chorwackie wybrzeże. Zdjęcia prowadzono w Puli, gdzie - według LTO - realizowano sceny związane z podwodną operacją. To właśnie tam miał znajdować się poszukiwany przez Niemcy Ukrainiec. Informacja o jego pobycie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście faktu, że fabuła filmu dotyczy wydarzeń, z którymi niemieckie śledztwo łączy zatrzymanego.

Wybuchy Nord Stream. Kilka prób zatrzymania Żurawlowa

Do zatrzymania Żurawlowa doszło na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez niemieckie organy wymiaru sprawiedliwości. Niemiecka prokuratura federalna poinformowała, że Ukrainiec "jest silnie podejrzany o wspólne spowodowanie eksplozji". Zarzuty obejmują również sabotaż oraz zniszczenie obiektów. Po ekstradycji do Niemiec ma zostać doprowadzony przed sędziego śledczego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości.

Według ustaleń niemieckich śledczych podejrzany miał brać udział w nurkowaniach niezbędnych do przeprowadzenia operacji. Grupa miała dostać się w rejon gazociągów na Morzu Bałtyckim na pokładzie żaglówki. Jednostka miała zostać wynajęta przez pośredników od niemieckiej firmy, przy wykorzystaniu sfałszowanych dokumentów tożsamości. Ładunki zostały następnie zdetonowane 26 września 2022 roku w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm.

Dla niemieckich śledczych nie jest to pierwsza próba doprowadzenia Żurawlowa przed niemiecki wymiar sprawiedliwości. Latem 2024 roku chciano zatrzymać go w Polsce, gdzie wówczas mieszkał. Mężczyzna zdołał jednak opuścić kraj i przedostać się na Ukrainę. Według wcześniejszych ustaleń "Der Spiegel" miał przekroczyć granicę w samochodzie ukraińskiego attaché wojskowego w Warszawie.

Kolejna próba nastąpiła jesienią 2025 roku. Żurawlow miał wrócić w okolice Warszawy i tym razem został zatrzymany przez polską policję. Do ekstradycji do Niemiec jednak nie doszło. Polski sąd rozpoczął merytoryczną analizę sprawy i uznał, że gazociągi mogły być w określonych okolicznościach uznane za uzasadniony cel wojskowy w związku z wojną. W efekcie mężczyzna nie został przekazany niemieckim organom ścigania, a sprawa wywołała napięcia między Berlinem a Warszawą.



