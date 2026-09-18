Podejrzane urządzenie w aucie mera Lwowa. "Przyjdźcie i zabierzcie to"

W skrócie
- W oficjalnym pojeździe mera Lwowa Andrija Sadowego znaleziono urządzenie, które mogło służyć do podsłuchu.
- Sadowy nie wykluczł, że urządzenie mogło zostać zamontowane na podstawie oficjalnego nakazu służb ukraińskich i zapowiedział zgłoszenie sprawy organom.
- Podobne urządzenie odnaleziono rok wcześniej w biurze mera, a sprawę badała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.
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O sprawie mer Lwowa poinformował w piątek w swoich mediach społecznościowych. Jak wskazywał, urządzenie zostało znalezione przypadkiem, podczas przeglądu przeprowadzonego z powodu rozładowującego się akumulatora.
Po demontażu wspornika odnaleziono tajemniczy przedmiot. - Co z tym zrobimy? Nie mam nawet pojęcia, kto mógł to tu podłożyć - powiedział Sadowy na opublikowanym w sieci nagraniu.
Podsłuch w samochodzie mera Lwowa? Sadowy informuje
Sadowy przyznał, że nie wyklucza, że urządzenie zostało zamontowane na podstawie oficjalnego nakazu ukraińskich służb. - Ale jeśli to zostało zrobione oficjalnie, na mocy sądu, przez nasze agencje, dobrze. Proszę, przyjdźcie i zabierzcie to - zaapelował.
Mer Lwowa zapewnił, że zgłosi incydent odpowiednim organom. Sugerując, że urządzenie mogło służyć do podsłuchu wskazał, że to nie pierwszy tego typu przypadek w jego karierze.
- Dokładnie rok temu znaleźliśmy w biurze urządzenie podsłuchowe; wtedy kontaktowaliśmy się z organami ścigania, otrzymaliśmy od nich listy, ale nie było konkretnej odpowiedzi, co i jak - mówił.
Andrij Sadowy: Nie mam nic do podsłuchów, jeżeli są legalne
Interfax Ukraine przypomina, że ubiegłoroczne zdarzenie, o którym wspominał Sadowy, miało miejsce we wrześniu. Mer informował wówczas, że mikrofon został w prymitywny sposób przylutowany do ładowarek do telefonów.
Incydent był badany przez śledczych ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Wszczęto też postępowanie karne.
W piątek Sadowy zapewnił, że nie jest przeciwnikiem montażu urządzeń podsłuchowych, jeśli odbywa się ono legalnie.