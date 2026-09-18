Podejrzane urządzenie w aucie mera Lwowa. "Przyjdźcie i zabierzcie to"

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że w jego oficjalnym pojeździe odnaleziono urządzenie, które mogło być wykorzystywane do podsłuchu. Jak wskazał, nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. - Dokładnie rok temu znaleźliśmy w biurze urządzenie podsłuchowe - mówił.

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Andrij Sadowy
Andrij SadowyPavlo Palamarchuk / Anadolu AgencyAFP

W skrócie

  • W oficjalnym pojeździe mera Lwowa Andrija Sadowego znaleziono urządzenie, które mogło służyć do podsłuchu.
  • Sadowy nie wykluczł, że urządzenie mogło zostać zamontowane na podstawie oficjalnego nakazu służb ukraińskich i zapowiedział zgłoszenie sprawy organom.
  • Podobne urządzenie odnaleziono rok wcześniej w biurze mera, a sprawę badała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.
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O sprawie mer Lwowa poinformował w piątek w swoich mediach społecznościowych. Jak wskazywał, urządzenie zostało znalezione przypadkiem, podczas przeglądu przeprowadzonego z powodu rozładowującego się akumulatora.

Po demontażu wspornika odnaleziono tajemniczy przedmiot. - Co z tym zrobimy? Nie mam nawet pojęcia, kto mógł to tu podłożyć - powiedział Sadowy na opublikowanym w sieci nagraniu.

Podsłuch w samochodzie mera Lwowa? Sadowy informuje

Sadowy przyznał, że nie wyklucza, że urządzenie zostało zamontowane na podstawie oficjalnego nakazu ukraińskich służb. - Ale jeśli to zostało zrobione oficjalnie, na mocy sądu, przez nasze agencje, dobrze. Proszę, przyjdźcie i zabierzcie to - zaapelował.

Mer Lwowa zapewnił, że zgłosi incydent odpowiednim organom. Sugerując, że urządzenie mogło służyć do podsłuchu wskazał, że to nie pierwszy tego typu przypadek w jego karierze.

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- Dokładnie rok temu znaleźliśmy w biurze urządzenie podsłuchowe; wtedy kontaktowaliśmy się z organami ścigania, otrzymaliśmy od nich listy, ale nie było konkretnej odpowiedzi, co i jak - mówił.

Andrij Sadowy: Nie mam nic do podsłuchów, jeżeli są legalne

Interfax Ukraine przypomina, że ubiegłoroczne zdarzenie, o którym wspominał Sadowy, miało miejsce we wrześniu. Mer informował wówczas, że mikrofon został w prymitywny sposób przylutowany do ładowarek do telefonów.

Incydent był badany przez śledczych ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Wszczęto też postępowanie karne.

W piątek Sadowy zapewnił, że nie jest przeciwnikiem montażu urządzeń podsłuchowych, jeśli odbywa się ono legalnie.

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