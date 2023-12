Tajemniczy naukowiec

- Od razu zdziwiło mnie, że mogę nie znać słowackiego eksperta zajmującego się relacjami Unii Europejskiej z USA - opowiada Interii. - Szybkie wyszukiwanie online nie przyniosło rezultatów, więc zacząłem wypytywać znajomych, którzy powinni go kojarzyć. Wśród nich byli koledzy i koleżanki z think tanków, dziennikarze i osoby pracujące w Słowackiej Akademii Nauk - mówi. O Peterze Sojce nikt nic nie wiedział i stało się jasne, że taka osoba nie f unkcjonuje w słowackim środowisku akademickim.

By sprawdzić pochodzenie fotografii, która towarzyszyła artykułowi, Šebeňa spróbował metody odwróconego wyszukiwania grafiki, co powtórzyła także Interia. Z rezultatów wynika, że zdjęcie rzekomego eksperta został o wygenerowan e przez sztuczną inteligencję . Łudząco podobną twarz pokazano już wcześniej pod zupełnie innym nazwiskiem, przy internetowym artykule o startupach.

Kto wymyślił Sojkę?

- Słowacja jest niewielka i może ktoś liczył, że mało kto to zauważy, a nawet jeżeli do tego dojdzie, to te osoby nie będą miały odpowiednich środków, żeby o manipulacji ostrzec szeroką publiczność - ocenia Šebeňa. Jego zdaniem pokusą była także dobra reputacja SAS i fakt, że Słowacy, jako członkowie Unii Europejskiej i sąsiedzi Ukrainy, mogliby widzieć swój interes w szybkim rozwiązaniu trwającego konfliktu zbrojnego.

Szwajcarski biolog i wietnamska ekspertka

To nie pierwszy raz, gdy hongkoński dziennik publikuje artykuł osoby, która nie istnieje. W 2020 roku SCMP wycofał felietony nieprawdziwej autorki o nazwisku Lin Nguyen, która w jednym ze swoich tekstów przekonywała, że najlepsze co mogą zrobić uczestnicy trwających wówczas w Hongkongu antyrządowych protestów, to pozostać w domach. Anonimowo wykreowana Nguyen miała być rzekomo "analityczką bezpieczeństwa w regionie Azji Południowej" i prowadzić działalność doradczą. Gdy wyszło na jaw, że takiej osoby nie ma, redakcja zablokowała dostęp do wcześniej udostępnionych artykułów i zapowiedziała, że przyjrzy się swoim zasadom weryfikacji autorów zewnętrznych. Czy je wówczas zmieniła - nie wiadomo.