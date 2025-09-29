W skrócie Opublikowane przez Trumpa nagranie jest fikcyjne, co potwierdziła telewizja Fox News.

Pod opublikowanym przez Trumpa nagraniem nie było żadnego opisu.

Film nawiązuje do teorii spiskowej o istnieniu cudownych łóżek MedBeds, których istnienie nie zostało udowodnione.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zamieszczony późną nocą w sobotę na koncie Donalda Trumpa na portalu Truth Social film, nieopatrzony żadnym komentarzem prezydenta, ukazuje fikcyjne nagranie Trumpa z programu telewizji Fox News prowadzonego przez jego synową Larę Trump. Prezydent ogłasza w nim powstanie "szpitali MedBed" z nowoczesnymi łóżkami potrafiącymi uleczyć każdą chorobę.

- Każdy Amerykanin wkrótce otrzyma własną kartę MedBed. Za jej pomocą będziecie mieli zagwarantowany dostęp do naszych nowych szpitali prowadzonych przez czołowych lekarzy w kraju, wyposażonych w najbardziej zaawansowaną technologię na świecie. Te obiekty są bezpieczne, nowoczesne i zaprojektowane, by przywrócić każdego obywatela do pełnego zdrowia i siły - mówi wygenerowany komputerowo Trump, ogłaszając "nową erę służby zdrowia".

Po chwili nagranie zniknęło.

Rozwiń

Jak podał serwis The Daily Beast, telewizja Fox News potwierdziła, że nagranie nie jest prawdziwe, a na antenie nigdy nie pojawił się taki materiał. Sam Trump nie wypowiadał publicznie żadnych z wypowiadanych na filmie słów i nie jest jasne, dlaczego materiał został opublikowany na jego koncie.

USA. "MedBeds" w nowym filmie Trumpa. Skąd wzięła się teoria spiskowa?

"MedBeds" to od lat krążąca w środowiskach skrajnej prawicy i ruchu QAnon teoria spiskowa o cudownych łóżkach potrafiących wyleczyć każdą chorobę, a nawet odwrócić proces starzenia się. Jedna z teorii głosiła, że technologia ta jest ukrywana przez wojsko lub liberalne elity, lecz Trump udostępni ją całemu społeczeństwu.

Mimo to od kilku lat na rynku działają firmy oferujące rzekomo lecznicze łóżka lub ośrodki, w których można z nich skorzystać. Jak donosiła w 2022 roku BBC, jedna z firm oferowała specjalne urządzenia do montowania pod łóżko za 20 tys. dolarów, zaś godzina terapii w jednym z moteli kosztowała 160 dolarów. Ich skuteczność nie została nigdy potwierdzona, zaś same firmy piszą na swoich stronach drobnym drukiem, że nie służą one diagnozowaniu lub leczeniu chorych.

Źródła: Fox News, The Daily Beast

Były szef BBN w "Gościu Wydarzeń" o akcji polskiej armii: Właściwa reakcja Polsat News Polsat News