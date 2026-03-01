W skrócie Giorgia Meloni znalazła się w czołówce zagranicznych liderów, którym najbardziej ufają Polacy. Polityk zajmuje trzecią pozycję; za Wołodymyrem Zełenskim i Emmanuelem Macronem - wynika z sondażu CBOS.

Premier Włoch w badaniu znacząco wyprzedza prezydenta USA. Nieufność do Meloni deklaruje zaledwie 14 proc. ankietowanych, do Trumpa zaś 56 proc. respondentów.

- Działania Trumpa mogą być postrzegane jako niekorzystne dla Polski, nieprzewidywalne, niezrozumiałe, uderzające w nasz kraj. Pani Meloni i jej walka o włoski interes narodowy, nie są czymś, co mogłoby się Polakom kojarzyć źle - mówi w rozmowie z Interią dr Piotr Podemski z Uniwersytetu Warszawskiego.

To jedna z ciekawszych historii w europejskiej polityce od lat. Przyzwyczailiśmy się, że włoskie rządy upadają jeden za drugim, raz rządzą większościowo, innym razem mniejszościowo, a premiera zmienia się tam częściej niż stroje na włoskich wybiegach mody.

Tymczasem w połowie ubiegłego roku prawicowa koalicja, rządzona przez Giorgię Meloni, świętowała 1000 dni u władzy. Nad Tybrem taka historia dzieje się wyjątkowo rzadko, bo tym samym jej gabinet wszedł do pięciu najdłużej urzędujących we Włoszech od czasów II wojny światowej. Co więcej, ma szansę być jedynym od tego czasu, który przetrwa całą, pięcioletnią kadencję.

To fenomen. Meloni jest skuteczna w polityce wewnętrznej i wyrazista w polityce zagranicznej. Z jej zdaniem liczy się Donald Trump, a także europejscy liderzy.

Sondaż CBOS. Giorgia Meloni i jej fenomen w Polsce

- Ma świetne sondaże kilka lat po zwycięskich wyborach, co jest bardzo dziwne, bo w najnowszych dziejach włoskich to się w zasadzie nie zdarza. Ma dobre notowania, mimo tego że jest bardziej przewidywalna i racjonalna niż wynikałoby z radykalizmu, który prezentowała w kampanii. Mimo to wyborcy ją doceniają. Gabinet Meloni trwa, koalicja istnieje, są tam oczywiście różne tarcia, ale władza jest stabilna. Mało tego, ona może wygrać kolejne wybory i rządzić jeszcze dłużej - przekonuje w rozmowie z Interią dr Piotr Podemski, politolog i italianista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Przypadek Meloni ma odbicie w najnowszych badaniach CBOS. Polacy, zapytani o zaufanie do światowych przywódców, dość niespodziewanie wyróżniają właśnie Meloni.

Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje Wołodymyr Zełenski, któremu ufa 49 proc. naszych rodaków, a drugie Emmanuel Macron z wynikiem 36 proc. Jedynie punkt procentowy mniej notuje Meloni (35 proc.), która zajęła najniższy stopień na podium.

- Te wyniki odzwierciedlają przede wszystkim realia polskiej polityki - mówi nam dr Podemski. - Zupełnie inni respondenci, liberalni, doceniają Emmanuela Macrona, a druga strona, związana z prawicą, docenia działalność Giorgii Meloni. Od dawna jest bohaterką prawicy. Przedstawiana była jako wzór asertywnej, twardej liderki, walczącej ostro o interesy narodowe wbrew unijnym elitom - dodaje.

Jak wskazuje dr. Podemski, u siebie w kraju Meloni jest znana jako "krzykaczka", która bardzo "głośno artykułuje, wręcz wrzaskiem", swoje zdanie. - W Brukseli jest bardziej spolegliwa, prowadzi spokojny dialog z Ursulą von der Leyen. Zatem obserwatorzy zewnętrzni mogą ją postrzegać jako bardziej racjonalną niż włoski wyborca, który chciał radykalizmu i go dostał w kampanii wyborczej. Natomiast ten polski wyborca, który też chce radykalizmu, może w Meloni doszukiwać się wzoru - uważa italianista z UW.

Fenomen Giogri Meloni w Polsce. Zaskakujący wynik Trumpa w sondażu

Zaskakujący rezultat Meloni widać też po "drugiej stronie" tego badania. Tylko 14 proc. Polaków odczuwa nieufność względem premier Włoch. Lepszy wynik notuje jedynie brytyjski premier Keir Starmer (11 proc.), ale jest on politykiem najmniej rozpoznawalnym w całej stawce - nie zna go 55 proc. ankietowanych.

Na przeciwległym biegunie - co powinno być zrozumiałe - znajduje się Władimir Putin, któremu nie ufa 91 proc. Polaków. Podobnie jest z Alaksandrem Łukaszenką (86 proc.). Ciekawie robi się na trzecim miejscu, na którym wylądował… Donald Trump.

Giorgia Meloni Riccardo De Luca/Anadolu Agency AFP

Prezydentowi USA nie ufa 56 proc. Polaków. To słaby wynik, tym bardziej, że za jego plecami znajdują się nawet Binjamin Netanjahu (53 proc.) czy uśmiechający się szeroko do Putina Viktor Orban (53 proc.).

- Działania Trumpa mogą być postrzegane jako niekorzystne dla Polski, nieprzewidywalne, niezrozumiałe, uderzające w nasz kraj. Pani Meloni i jej walka o włoski interes narodowy, nie są czymś, co mogłoby się Polakom kojarzyć źle, bo nie leży to na oczywistym kursie kolizyjnym z naszym interesem. Dlatego respondenci mogą doceniać w niej tę twardość, narodową i konserwatywną mięsistość. Niekoniecznie jednak budzi to nasze obawy, bo nic nas nie kosztuje - przekonuje dr Podemski.

Tymczasem rezultat Donalda Trumpa dla jednych może być zaskoczeniem, a dla innych już nie. Koalicja rządząca Polską zdaje sobie sprawę, że amerykański prezydent - przy całym szacunku do narodu USA - nie jest dziś postacią uwielbianą nad Wisłą.

Jak pisał w Interii red. Łukasz Rogojsz w tekście dotyczącym podziału ról w polskiej polityce zagranicznej, "pierwszym sygnałem większego zaangażowania Lewicy w sprawy międzynarodowe miała być świadoma konfrontacja z Donaldem Trumpem (a później również amerykańskim ambasadorem w Polsce Tomem Rose'em) przy okazji braku wsparcia jego starań o Pokojową Nagrodę Nobla".

- Powiedzieliśmy coś, co uważa obecnie większość Polek i Polaków. Badania pokazują, że ponad 60 proc. naszego społeczeństwa nie ufa Trumpowi - argumentował we wspomnianym tekście jeden z rozmówców Interii. - Było widać, że to my lepiej wyczuliśmy nastroje społeczne i lepiej reprezentowaliśmy nastroje Polek i Polaków niż prawica - dodawał.

Dr Podemski: Trump interesuje, bo ma wpływ na bezpieczeństwo

Dr Podemski: - Polski wyborca traktuje sprawy międzynarodowe jako coś bardzo odległego, egzotycznego. Widać to po naszych serwisach informacyjnych. Natomiast respondenci często słyszą o Trumpie, widzą Trumpa w telewizji. To coś, co ich interesuje, bo ten polityk ma wpływ na bezpieczeństwo ich i ich dzieci. To może być pole do tego, by wyrażać tak krytyczne zdanie, wynikające z poczucia niezrozumienia i zagrożenia.

Faktem jest jednak, że Trump ma dziś wyższy poziom nieufności w polskim społeczeństwie niż choćby Netanjahu. Premier Izraela przez dwa lata był krytykowany przez społeczność międzynarodową za działania w Strefie Gazy. Do tego stopnia, że zaczął go ścigać Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Netanjahu ufa 4 proc. Polaków, a poziom nieufności wynosi 53 proc. Trumpowi ufa znacznie więcej Polaków (25 proc.), ale i poziom nieufności jest wyższy (56 proc.).

- Jest w części Polaków głęboki antysemityzm. Jest też świeże oburzenie masakrą w Gazie. Z drugiej strony Netanjahu to bohater prawicowej opowieści, bo wielu przywódców jest po jego stronie, np. Meloni. To twardy lider, asertywny, który wyborcom prawicowym może się podobać - uważa dr Podemski.

Badani przez CBOS zostali poproszeni o wyrażenie swojego stosunku do polityków aktywnych na arenie międzynarodowej. W tym gronie zostali uwzględnieni: Wołodymyr Zełenski, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Donald Trump, Viktor Orbán, Friedrich Merz, Keir Starmer, Xi Jinping, Benjamin Netanjahu, Alaksandr Łukaszenka i Władimir Putin.

Łukasz Szpyrka

