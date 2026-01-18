Podano tort urodzinowy, doszło do tragedii. Wielu rannych w Paryżu

20 osób zostało rannych, w tym jedna bardzo poważnie, po tym, jak w paryskiej kamienicy zawaliła podłoga. Do katastrofy budowlanej doszło w mieszkaniu, gdzie trwała impreza urodzinowa. Uczestniczyło w niej około 50 osób. W mediach głos zabrali zarówno świadkowie, jak i sami goście.

Akcja straży pożarnej podczas gaszenia pożaru w budynku mieszkalnym w nocy, liczne wozy strażackie, rozwinięte węże i strażacy w mundurach na ulicy, obserwatorzy patrzący z okien.
W Paryżu podczas imprezy, w której udział brało ok. 50 osób, zawaliła się podłoga w kamienicyPoitout Florian/ABACAEast News

  • W kamienicy w Paryżu podczas imprezy urodzinowej zawaliła się podłoga, w wyniku czego 20 osób zostało rannych, w tym jedna bardzo poważnie.
  • Strażacy i policja podejrzewają, że przyczyną katastrofy mógł być wyciek wody, ale zarządca kamienicy odpiera zarzuty.
  • Mieszkańcy zostali ewakuowani i otrzymali pomoc medyczną w pobliskim domu opieki.
Do zawalenia się podłogi na najwyższym piętrze kamienicy przy rue Amelot w XI dzielnicy Paryża doszło w nocy podczas trwającej w mieszkaniu imprezy.

W zdarzeniu poszkodowanych zostało 20 osób spośród około 50, które bawiły się na spotkaniu. W przypadku jednego z rannych, który został przygnieciony gruzami, doszło do zatrzymania krążenia. Udało się je przywrócić po reanimacji. Obecnie osoba ta znajduje się w stanie krytycznym.

Strażacy wykluczyli wybuch gazu. Jak wyjaśnił przedstawiciel prefektury, przyczyną zawalenia się podłogi mogło być to, że zebrani goście zaczęli skakać w tym samym momencie. Konstrukcja całego budynku nie uległa uszkodzeniu.

Piętro kamienicy zawaliło się podczas imprezy. Tragedia podczas urodzin

Według jednej z mieszkanek kamienicy po północy słychać było "stłumiony hałas i głośny huk". Impreza miała odbywać się z okazji 60. urodzin jednej z lokatorek. - Jest jasne, że uczestnicy nie byli szczególnie młodzi - powiedziała "Le Parisien" kobieta.

    - W pewnym momencie, kiedy podano tort urodzinowy, podłoga nagle się zawaliła. Nie poczuliśmy tego, po prostu znaleźliśmy się na niższym piętrze - powiedział radiu RTL jeden z gości.

    Grupa strażaków ubranych w czerwone kombinezony i srebrne hełmy pracuje przy akcji ratunkowej nocą, otoczona wozami strażackimi i przy świetle niebieskich sygnałów błyskowych.
    Tragiczny wypadek podczas urodzin. Pod seniorami zawaliła się podłogaPoitout Florian/ABACA PRESSEast News

    Paryż. Pod świętującymi seniorami zawaliła się podłoga

    Policja nie wyklucza, że do zawalenia się podłogi - fragmentu 60 ze 100m kwadratowych - doszło przez przeciekającą wodę. Według architekta Antoine'a Cardona pracującego w paryskiej policji w charakterze inspektora nadzoru budowalnego "podłoga została osłabiona przez wodę przesiąkającą z balkonu".

    - Przesiąkanie doprowadziło do zniszczenia podłogi, co potem wywołało reakcję łańcuchową - powiedział policjant serwisowi France Info.

      Zarzuty dotyczące zaniedbań odpiera przedstawiciel przedsiębiorstwa zarządzającego kamienicą.

      - Nie mamy żadnych ostrzeżeń o stanie budynku, żadnych raportów, żadnych pęknięć, żadnych wycieków wody, o ile nam wiadomo. Nie ma żadnych zapisów dotyczących jego konserwacji ani żadnych poważnych incydentów - powiedział Gilles Frémont z firmy Corraze.

      Zarządca zwrócił uwagę, że budynek przy rue Amelot ma ponad 150 lat. - Nawet jeśli nie było żadnych oznak ostrzegawczych, czynnik wieku jest istotny - twierdzi Frémont.

      Mieszkańcy kamienicy zostali ewakuowani, większość z nich znalazła zakwaterowanie w pobliskim domu opieki dla osób starszych (Éhpad), gdzie otrzymali opiekę medyczną.

      Źródła: "Le Parisien", France Info

