W skrócie W kamienicy w Paryżu podczas imprezy urodzinowej zawaliła się podłoga, w wyniku czego 20 osób zostało rannych, w tym jedna bardzo poważnie.

Strażacy i policja podejrzewają, że przyczyną katastrofy mógł być wyciek wody, ale zarządca kamienicy odpiera zarzuty.

Mieszkańcy zostali ewakuowani i otrzymali pomoc medyczną w pobliskim domu opieki.

Do zawalenia się podłogi na najwyższym piętrze kamienicy przy rue Amelot w XI dzielnicy Paryża doszło w nocy podczas trwającej w mieszkaniu imprezy.

W zdarzeniu poszkodowanych zostało 20 osób spośród około 50, które bawiły się na spotkaniu. W przypadku jednego z rannych, który został przygnieciony gruzami, doszło do zatrzymania krążenia. Udało się je przywrócić po reanimacji. Obecnie osoba ta znajduje się w stanie krytycznym.

Strażacy wykluczyli wybuch gazu. Jak wyjaśnił przedstawiciel prefektury, przyczyną zawalenia się podłogi mogło być to, że zebrani goście zaczęli skakać w tym samym momencie. Konstrukcja całego budynku nie uległa uszkodzeniu.

Według jednej z mieszkanek kamienicy po północy słychać było "stłumiony hałas i głośny huk". Impreza miała odbywać się z okazji 60. urodzin jednej z lokatorek. - Jest jasne, że uczestnicy nie byli szczególnie młodzi - powiedziała "Le Parisien" kobieta.

- W pewnym momencie, kiedy podano tort urodzinowy, podłoga nagle się zawaliła. Nie poczuliśmy tego, po prostu znaleźliśmy się na niższym piętrze - powiedział radiu RTL jeden z gości.

Tragiczny wypadek podczas urodzin. Pod seniorami zawaliła się podłoga Poitout Florian/ABACA PRESS East News

Policja nie wyklucza, że do zawalenia się podłogi - fragmentu 60 ze 100m kwadratowych - doszło przez przeciekającą wodę. Według architekta Antoine'a Cardona pracującego w paryskiej policji w charakterze inspektora nadzoru budowalnego "podłoga została osłabiona przez wodę przesiąkającą z balkonu".

- Przesiąkanie doprowadziło do zniszczenia podłogi, co potem wywołało reakcję łańcuchową - powiedział policjant serwisowi France Info.

Zarzuty dotyczące zaniedbań odpiera przedstawiciel przedsiębiorstwa zarządzającego kamienicą.

- Nie mamy żadnych ostrzeżeń o stanie budynku, żadnych raportów, żadnych pęknięć, żadnych wycieków wody, o ile nam wiadomo. Nie ma żadnych zapisów dotyczących jego konserwacji ani żadnych poważnych incydentów - powiedział Gilles Frémont z firmy Corraze.

Zarządca zwrócił uwagę, że budynek przy rue Amelot ma ponad 150 lat. - Nawet jeśli nie było żadnych oznak ostrzegawczych, czynnik wieku jest istotny - twierdzi Frémont.

Mieszkańcy kamienicy zostali ewakuowani, większość z nich znalazła zakwaterowanie w pobliskim domu opieki dla osób starszych (Éhpad), gdzie otrzymali opiekę medyczną.

Źródła: "Le Parisien", France Info

