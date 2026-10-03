Pociski naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii. Prezydent grzmi: Moskwa naraża życie ludzi

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Nie tylko drony, ale również pociski Banderol naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii - ogłosiła prezydent Maia Sandu. Wtargnięcie mogło nastąpić z ukraińskiego obwodu odeskiego. Mołdawska przywódczyni oskarżyła Moskwę o "narażanie życia ludzi".

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Prezydent Mołdawii Maia Sandu
Prezydent Mołdawii Maia SanduMustafa Yalcin / AnadoluAFP

W skrócie

  • Prezydentka Maia Sandu poinformowała, że pociski Banderol oraz drony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii.
  • Mołdawska prezydentka stwierdziła, że Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana.
  • Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę, w wyniku których drony trafiły m.in. Most Północny w Kijowie oraz 12 innych lokalizacji.
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Pięć rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło w sobotę w przestrzeń powietrzną Mołdawii - poinformowała na platformie X prezydent tego kraju Maia Sandu. Dodała, że były to m.in. pociski Banderol i drony. "Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana" - przekazała polityczka.

Ukraińska agencja UNIAN podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię znad graniczącego z nią obwodu odeskiego na południu Ukrainy.

Ostatniej nocy Rosja intensywnie ostrzeliwała sąsiada, posyłając drony na Kijów. W stolicy Ukrainy trafiony został Most Północny na rzece Dniepr. Według porannego raportu zniszczenia odnotowano w 12 lokalizacjach w całym kraju.

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Sandu oświadczyła w piątek podczas wizyty w Finlandii, że od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego osiem incydentów miało miejsce w zeszłym tygodniu.

Litwa. Przestrzeń powietrzną naruszył "niezidentyfikowany obiekt"

W sobotę rano "niezidentyfikowany obiekt" na niebie odnotowały litewskie służby. - Obowiązuje żółty alarm, obiekt nie został jeszcze w pełni zidentyfikowany. Poderwano myśliwce, które realizują niezbędne procedury - informował szef Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantas Vitkauskas.

Po około 40 minutach pojawił się nowy komunikat. - Potwierdzono brak zagrożenia z powietrza, gdyż obiekt nie stanowi niebezpieczeństwa. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy były to ptaki, czy inny obiekt - powiedział Vitkauskas.

- Najważniejszą wiadomością jest to, że alert powietrzny został odwołany; ludzie mogą wrócić do swoich zwykłych zajęć - dodał.

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