Pociski do Patriotów potrzebne "na wczoraj". Zełenski wyszedł z propozycją

W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina potrzebuje pocisków do systemów Patriot i może je kupić od partnerów, nie oczekuje ich za darmo.

Prezydent Ukrainy podkreślił znaczenie zdolności antybalistycznych w skutecznej obronie kraju, szczególnie przed zimą.

Według Zełenskiego Ukraina dysponuje obecnie znacznie mniejszą liczbą pocisków przechwytujących niż w roku poprzednim, podczas gdy Rosja zwiększyła ilość rakiet balistycznych.

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"Nie mówimy o prezentach. Ukraina jest gotowa kupić potrzebną nam broń. Ważne, aby decyzje zapadły, przede wszystkim w USA" - czytamy w czwartkowym wpisie Wołodymyra Zełenskiego, zamieszczonym na platformie X.

Ukrainie brakuje pocisków do Patriotów. Wołodymyr Zełenski: Jesteśmy gotowi je kupić

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy podkreślał rolę obrony przeciwrakietowej w rozmowie z CNN. - Gdyby Stany Zjednoczone sprzedały nam pięć procent (swoich zapasów rakiet - red.), przetrwalibyśmy zimę i uratowalibyśmy życie ludzi. Jeśli mogłyby sprzedać nam 10 procent, zniszczylibyśmy wszystkie rosyjskie rakiety balistyczne. Mam jeden procent - mówił Zełenski.

Prezydent wskazał, że Ukraina ma w tym roku "dwa i pół razy mniej pocisków przechwytujących niż miała w 2025 roku". - Rosja ma dwa razy więcej rakiet balistycznych miesięcznie niż miała wcześniej - podkreślił.

Kwestię niedoborów w zakresie obronności poruszył również w reakcji na czwartkowe ataki Rosji. Zmasowany nalot na Kijów pozbawił życia co najmniej 15 osób, a 39 zostało rannych.

"Największym zagrożeniem są pociski balistyczne. A to jest coś, co zależy całkowicie od dostaw pocisków Patriot na Ukrainę, a zatem od partnerów naszego kraju. Nie można po prostu biernie i bezczynnie przyglądać się, jak Rosjanie niszczą ludzkie życia pociskami balistycznymi" - czytamy we wpisie na X.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z wojskowymi

W czwartek Zełenski spotkał się z wojskowymi. Fragment wideo z tego wydarzenia umieścił w sieci. Przekazał, że w sprawie "wszystkich umów z partnerami" musi zostać przeprowadzony audyt "tego, co zostało wdrożone, a co wciąż czeka na wdrożenie".

"Obrona powietrzna i zdolności antybalistyczne są kluczowym priorytetem, zwłaszcza przed zimą" - wskazał, podkreślając "ogromne doświadczenie w operacjach uderzeniowych" nowego ministra obrony Jewhenija Chmary.

"Spodziewam się dalszych operacji i jestem przekonany, że Jewhenij będzie nadal osobiście nadzorował tę kwestię" - podkreślił Zełenski, zaznaczając przy tym potrzebę "prawdziwych rozwiązań" w zakresie mobilizacji, kontraktów i rotacji.

Dodał, że oczekuje "wspólnej pracy w tym obszarze", a ponadto "bardziej humanitarnego i systematycznego podejścia do rozwiązywania problemów organizacyjnych w wojsku".



