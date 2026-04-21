W skrócie Na poligonie Hijudai w prefekturze Oita doszło do eksplozji pocisku w czołgu Typ 10 podczas ćwiczeń japońskich sił zbrojnych.

Zginęły trzy osoby, a jeden żołnierz został poważnie ranny i doznał poparzeń twarzy.

Przyczyny zdarzenia są ustalane; incydent ten to kolejny śmiertelny wypadek w japońskich siłach zbrojnych w ostatnim czasie.

Do wypadku doszło około godz. 8:40 czasu lokalnego (1:20 w nocy czasu polskiego), podczas manewrów na poligonie Japońskich Sił Samoobrony Hijudai w prefekturze Oita. Pocisk czołgowy eksplodował tuż przed oddaniem strzału.

W zdarzeniu uczestniczyło czterech członków załogi: dowódca czołgu, działonowy, oficer ds. bezpieczeństwa oraz kierowca. Zginęło trzech mężczyzn. Dwoje z nich były w wieku około 30 lat, a jedna około 40 lat.

Japonia. Tragiczny wypadek na poligonie. Trzy osoby nie żyją

Jak podaje Kyodo News i The Japan Times, ocalała dwudziestokilkuletnia członkini załogi doznała poparzeń twarzy, ale jest przytomna. Została przetransportowana helikopterem do szpitala.

Do wybuchu doszło w najnowocześniejszym japońskim czołgu Typ 10. Nie ujawniono, jak poważne uszkodzenia odniósł ważący 44 tony pojazd.

- Szczegóły i przyczyny zdarzenia są obecnie ustalane. To sytuacja godna ubolewania. (…) Dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić jej okoliczności i rygorystycznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa - oświadczył minister obrony Shinjiro Koizumi, cytowany przez stację NHK.

Premier Japonii Sanae Takaichi wyraziła ubolewanie i złożyła kondolencje rodzinom poległych żołnierzy.

Wypadek w japońskiej armii. Kolejny taki przypadek

Poligon Hijudai, o powierzchni 4,9 tys. hektarów, jest największym tego typu obiektem szkoleniowym w zachodniej części Japonii.

Wtorkowy incydent to kolejny śmiertelny wypadek w japońskich siłach zbrojnych. W kwietniu 2024 roku w zderzeniu dwóch śmigłowców wojskowych zginęło osiem osób, a w maju 2025 roku dwóch żołnierzy poniosło śmierć w katastrofie samolotu szkoleniowego.

Najtragiczniejszy wypadek w historii Lądowych Sił Samoobronnych Japonii miał miejsce w kwietniu 2023 roku. Wielozadaniowy śmigłowiec UH-60JA rozbił się wówczas u wybrzeży wyspy Miyako w prefekturze Okinawa, a śmierć poniosło wszystkie 10 osób na pokładzie.

Źródła: PAP, Kyodo News, The Japan Times

