W skrócie Dwa pociągi zderzyły się na stacji kolejowej w mieście Bekasi, niedaleko Dżakarty w Indonezji.

Jeden z pociągów zatrzymał się z powodu awarii, po czym został uderzony przez drugi pojazd, co doprowadziło do zmiażdżenia ostatniego wagonu przeznaczonego wyłącznie dla kobiet.

Lokalne media informują o rannych i zabitych, trwa akcja ewakuacyjna, a ruch kolejowy w regionie został wstrzymany.

Według informacji podawanych przez lokalne media do zdarzenia doszło ok. godziny 21 czasu lokalnego w okolicy stacji Bekasi Timur w mieście Bekasi, niedaleko Dżakarty, stolicy Indonezji.

Jeden z pociągów zatrzymał się na pobliskim przejeździe kolejowym z powodu awarii i, podczas nieplanowanego postoju, został uderzony przez drugi pojazd.

Według relacji świadków lokomotywa zmiażdżyła ostatni wagon uszkodzonego pociągu, przeznaczony wyłącznie dla kobiet, a siła uderzenia sprawiła, że przejechał on kolejne kilka metrów.

Lokalne media donoszą o osobach rannych i ofiarach śmiertelnych, powołując się na relacje świadków i nagrania krążące w mediach społecznościowych. Agencja AFP przekazała z kolei informacje o dwóch zabitych, cytując oświadczenie urzędnika kolejowego.

- Obecnie wszystkie wysiłki skupiają się na ewakuacji pasażerów i załogi, a także na opiece nad ofiarami na miejscu zdarzenia. Bezpieczeństwo jest priorytetem - przekazała Anne Purba, wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej KAI, głównego państwowego przewoźnika kolejowego.

Purba, cytowana przez portal Media Indonesia, dodała, że na miejscu zdarzenia wciąż trwa szeroko zakrojona akcja służb. Wypadek zatrzymał ruch kolejowy w regionie.

Źródła: Reuters, Infonasional, Media Indonesia, AFP

