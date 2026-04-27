Pociągi zderzyły się w Indonezji. Z wagonu prawie nic nie zostało

Dorota Hilger

Dwa pociągi zderzyły się w mieście Bekasi, niedaleko Dżakarty w Indonezji - informuje Reuters. Do zdarzenia doszło na stacji kolejowej, gdzie jednej z pociągów wjechał w ostatnich wagon drugiego. Lokalne media nieoficjalnie informują o rannych i zabitych, agencja AFP z kolei przekazała informacje o dwóch ofiarach śmiertelnych.

Skutki zderzenia dwóch pociągów na stacji w mieście Bekasi, niedaleko Dżakarty w Indonezji.
Skutki zderzenia dwóch pociągów na stacji w mieście Bekasi, niedaleko Dżakarty w Indonezji.

W skrócie

  • Dwa pociągi zderzyły się na stacji kolejowej w mieście Bekasi, niedaleko Dżakarty w Indonezji.
  • Jeden z pociągów zatrzymał się z powodu awarii, po czym został uderzony przez drugi pojazd, co doprowadziło do zmiażdżenia ostatniego wagonu przeznaczonego wyłącznie dla kobiet.
  • Lokalne media informują o rannych i zabitych, trwa akcja ewakuacyjna, a ruch kolejowy w regionie został wstrzymany.
Według informacji podawanych przez lokalne media do zdarzenia doszło ok. godziny 21 czasu lokalnego w okolicy stacji Bekasi Timur w mieście Bekasi, niedaleko Dżakarty, stolicy Indonezji

Jeden z pociągów zatrzymał się na pobliskim przejeździe kolejowym z powodu awarii i, podczas nieplanowanego postoju, został uderzony przez drugi pojazd.

Indonezja. Groźny wypadek, zderzyły się dwa pociągi

Według relacji świadków lokomotywa zmiażdżyła ostatni wagon uszkodzonego pociągu, przeznaczony wyłącznie dla kobiet, a siła uderzenia sprawiła, że przejechał on kolejne kilka metrów.

Lokalne media donoszą o osobach rannych i ofiarach śmiertelnych, powołując się na relacje świadków i nagrania krążące w mediach społecznościowych. Agencja AFP przekazała z kolei informacje o dwóch zabitych, cytując oświadczenie urzędnika kolejowego.

- Obecnie wszystkie wysiłki skupiają się na ewakuacji pasażerów i załogi, a także na opiece nad ofiarami na miejscu zdarzenia. Bezpieczeństwo jest priorytetem - przekazała Anne Purba, wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej KAI, głównego państwowego przewoźnika kolejowego.

Purba, cytowana przez portal Media Indonesia, dodała, że na miejscu zdarzenia wciąż trwa szeroko zakrojona akcja służb. Wypadek zatrzymał ruch kolejowy w regionie.

Źródła: Reuters, Infonasional, Media Indonesia, AFP

