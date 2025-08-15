Pociąg wypadł z torów. Tragiczny wypadek w Danii
Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych, gdy pociąg uderzył w pojazd i wykoleił się w piątek w południowej Danii - przekazała duńska policja. Dwóch poszkodowanych do szpitala przetransportowano helikopterem
Policja poinformowała, że spośród 95 osób, znajdujących się w pociągu, jedna zginęła, a kilka zostało rannych, z czego dwie zostały zabrane helikopterem - poinformowała policja regionu Jutlandia Południowa w Danii w komunikacie prasowym.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia, wykonane przez duńską telewizję TV2, pokazują, że wagon został oderwany od pociągu i leży na boku.
Wykolejenie pociągu w Danii. Paraliż kolei na południu kraju
Do zdarzenia doszło, gdy pociąg uderzył w pojazd na przejeździe drogowym - poinformował w serwisie X krajowy operator kolejowy Banedanmark.
Duński krajowy operator kolejowy, DSB, poinformował w osobnym komunikacie o wstrzymaniu wszystkich połączeń między miastami Kliplev i Tinglev, położonymi w pobliżu granicy Danii z Niemcami.