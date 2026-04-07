W skrócie Maszynista pociągu TGV zginął, a 27 osób zostało rannych w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym między Béthune i Lens na północy Francji.

Wśród rannych dwie osoby są w stanie krytycznym, a jedenaście odniosło lekkie obrażenia.

Ruch kolejowy między Bethune a Lens zostanie wstrzymany co najmniej do wtorkowego wieczora.

Do wypadku doszło około godz. 7 rano pomiędzy prefekturami Béthune i Lens w departamencie Pas-de-Calais w północnej Francji.

Jak podaje "Le Monde", w pociągu podróżowały 243 osoby. Dwie z nich są w stanie krytycznym, a jedenaście innych odniosło lekkie obrażenia.

Dziennikarz francuskiego dziennika, który był w pociągu, zauważył, że pierwszy wagon się wykoleił, a szyby pierwszego wagonu, w którym jechali pasażerowie, były pęknięte w kilku miejscach, choć nie rozbite.

Gazeta dowiedziała się również, że ciężarówka była częścią wyjątkowego konwoju wojskowego, przewożącego ruchomy most.

Francja. Zderzenie pociągu TGV z ciężarówką, zginął maszynista

Ani SNCF, ani lokalne władze nie były w stanie na razie podać szczegółów dotyczących okoliczności wypadku. SNCF poinformowała, że ruch kolejowy między Bethune a Lens zostanie wstrzymany co najmniej do wtorkowego wieczora.

Minister transportu Philippe Tabarot przekazał na platformie X, że udaje się na miejsce zdarzenia wraz z prezesem SNCF Jeanem Castexem.

Jak podaje AFP, we Francji poważne wypadki z udziałem pociągów dużych prędkości należą do rzadkości.

Źródła: AFP, PAP, "Le Monde"

