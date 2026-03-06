Po Ukrainie Rosja może ruszyć w region Bałtyku. Niepokojący raport z Litwy

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Gdyby doszło do tymczasowego zawieszenia broni Ukrainy i Rosji, zdaniem litewskich służb wywiadowczych, Moskwa byłaby gotowa do ograniczonego konfliktu zbrojnego w regionie Morza Bałtyckiego w ciągu trzech do pięciu lat. W raporcie oceniono również, że do konfliktu na dużą skalę z NATO mogłoby wówczas dojść w perspektywie sześciu bądź 10 lat. Służby zwróciły też uwagę na działania GRU.

Litewski wywiad sporządził nowy raport. Ocenili, kiedy Rosja może być gotowa do ataku w regionie Bałtyku
Litewski wywiad ocenił, że Rosja może być gotowa do konfliktu w regionie Morza Bałtyckiego w ciągu kilku lat Anadolu / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Litewskie służby wywiadowcze prognozują, że w przypadku tymczasowego zawieszenia broni Rosja może być gotowa do ograniczonego konfliktu w rejonie Morza Bałtyckiego w ciągu trzech do pięciu lat.
  • Raport wskazuje na rozwój rosyjskich sił zbrojnych i infrastruktury wojskowej w regionie oraz wzrost produkcji dronów.
  • Zwrócono uwagę na działania sabotażowe rosyjskiego GRU oraz zagrożenie werbunkiem podczas podróży do Rosji lub na Białoruś.
Według Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego (VSD) i Drugiego Departamentu Służb Operacyjnych (AOTD), jeśli wojna na Ukrainie będzie kontynuowana, Rosja będzie gotowa do konfliktu o ograniczonej skali w regionie w ciągu sześciu do dziesięciu lat.

Gdyby jednak doszło do tymczasowego zawieszenia broni, Rosja mogłaby być gotowa w ciągu trzech-pięciu lat.

Rosja gotowa do ataku w pobliżu Bałtyku? Nowy raport litewskiego wywiadu

Zdaniem autorów raportu najbardziej niekorzystnym scenariuszem byłoby podpisanie traktatu pokojowego między Rosją a Ukrainą w połączeniu ze zniesieniem sankcji wobec Moskwy. W takim przypadku Rosja mogłaby być gotowa do ograniczonego konfliktu militarnego w regionie w ciągu roku-dwóch lat, a do konfliktu na dużą skalę z NATO w perspektywie sześciu-dziesięciu lat.

    "Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa Litwy i regionu jest bezpośrednio uzależniona od przebiegu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, ponieważ to ona determinuje zdolność Rosji do zwiększania potencjału militarnego" - czytamy w raporcie. Jak dodano, dopóki Moskwa musi przeznaczać większość dostępnych zasobów na wojnę, jej zdolność do stwarzania zagrożenia militarnego dla innych państw pozostaje ograniczona.

    Dyrektor AOTD płk Mindaugas Mażonas powiedział w piątek na konferencji prasowej, że Rosja mimo trwającej wojny kontynuuje reformę i rozbudowę sił zbrojnych. Wzdłuż wschodnich granic NATO brygady są rozbudowywane do poziomu dywizji, powstają nowe związki taktyczne, a w obwodzie kaliningradzkim rozwijana jest infrastruktura wojskowa.

    Litewski wywiad ocenia jednak, że wiele nowo tworzonych rosyjskich jednostek nie osiągnęło jeszcze pełnej gotowości bojowej z powodu braków kadrowych, niedoboru sprzętu oraz infrastruktury. Część nowo utworzonych oddziałów kierowana jest bezpośrednio na front w Ukrainie.

    Moskwa rozwija przemysł zbrojeniowy. Stawia też na akty sabotażu

    Raport podkreśla, że Rosja intensywnie rozwija przemysł zbrojeniowy. Moskwa stara się także ograniczyć zależność od zachodnich technologii. Część technologii Rosja pozyskuje z Chin, jednak rosnąca zależność od Pekinu jest w Moskwie postrzegana jako potencjalne ryzyko.

      Raport wskazuje na dynamiczny rozwój rosyjskich zdolności w zakresie produkcji bezzałogowych statków powietrznych. W 2025 r. produkcja niektórych typów dronów wzrosła od dwóch do dziesięciu razy w porównaniu z wcześniejszymi latami. Liczba ataków dronowych w wojnie przeciwko Ukrainie wzrosła z ok. 300 na początku 2024 r. do ok. sześciu tys. w lipcu 2025 r., a miesięczna produkcja dalekiego zasięgu bezzałogowców typu Geran-2 i Gerbera zwiększyła się w tym czasie z ok. 500 do pięciu-sześciu tys.

      Litewskie służby zwracają również uwagę na działania rosyjskich służb specjalnych. Według raportu jednostki Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji (GRU) nadal planują i koordynują operacje sabotażowe oraz zamachy w państwach zachodnich.

      Autorzy raportu ostrzegają też, że podróżujący do Rosji lub na Białoruś - zarówno obywatele Litwy, jak i cudzoziemcy - mogą być narażeni na próby werbunku przez tamtejsze służby specjalne, szczególnie podczas przekraczania granicy z obwodem królewieckim.

      Litewskie instytucje wywiadowcze publikują ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego raz w roku.

