W skrócie Centrolewicowa opozycja zwyciężyła wybory parlamentarne w Szwecji, co wynika ze wstępnych danych po przeliczeniu 99 procent głosów.

Najwięcej głosów zdobyła Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza, a obecna koalicja rządząca nie uzyskała większości w Riksdagu.

Premier Ulf Kristersson prawdopodobnie straci stanowisko, a liderką nowej koalicji zostanie Magdalena Andersson.

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Według wstępnych wyników wyborów najwięcej głosów w wyborach zdobyła Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza - 28 proc. Drugie miejsce zajęła centroprawicowa Umiarkowana Partia Koalicyjna premiera Ulfa Kristerssona (19,9 proc.), a trzecie konserwatywni Szwedzcy Demokraci - 17,6 proc.

Na dalszych miejscach znalazły się Partia Lewicy (8,3 proc.), liberalna Partia Centrum (7 proc.), Chrześcijańscy Demokraci (6,2 proc.), Partia Zielonych (6,1 proc.) oraz Liberałowie (5,3 proc.).

Szwecja podlicza głosy. Zwycięstwo wyborcze opozycji

Wyniki oznaczają, że centrolewicowe partie opozycyjne najprawdopodobniej przejmą władzę w kraju. Wstępne szacunki wskazują bowiem, że dotychczasowa koalicja rządząca składająca się z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, Chrześcijańskich Demokratów i Liberałów może liczyć na 111 mandatów w liczącym 349 miejsc Riksadagu.

W poprzedniej kadencji poparcia koalicji udzielali również Szwedzcy Demokraci. Według szacunków obecnie będą oni mogli liczyć na 63 mandaty. Nawet z nimi centroprawicowa koalicja nie miałaby większości - liczba deputowanych wyniosłaby 174.

Różnice są jednak marginalne. Obecnie centrolewicowa koalicja w składzie Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza, Centrum, Zieloni i Lewica może bowiem liczyć na 175 mandatów.

Tym samym dotychczasowy premier Szwecji Ulf Kristersson prawdopodobnie będzie musiał pożegnać się z funkcją.

Wszystko wskazuje, że jego następczynią zostanie liderka opozycji Magdalena Andersson reprezentująca socjaldemokratów.

Wybory w Szwecji odbyły się w niedzielę 13 września. Frekwencja wyniosła 83,2 proc.



