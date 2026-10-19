Po rozmowie z Putinem papież wykonał kolejny telefon. Ruch Leona XIV

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Papież rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim. Zaapelował o współpracę Ukrainy z Rosję celem ewakuacji miasta Oleszki. Kilka dni wcześniej Leon XIV skierował taki sam komunikat do Władimira Putina. W zaminowanych, pozbawionych wody i elektryczności Oleszkach nadal przebywa 2 tys. osób.

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Papież Leon XIV.
Leon XIV rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim - informuje biuro prasowe WatykanuFréderic Derouda/SIPAEast News

W skrócie

  • Papież odbył rozmowę telefoniczną z Wołodymyrem Zełenskim, zwracając uwagę na sytuację w Oleszkach.
  • Zaapelował o współpracę między Ukrainą a Rosją w celu ewakuacji 2 tys. mieszkańców tego miasta.
  • Leon XIV kilka dni wcześniej przekazał taką samą prośbę Władimirowi Putinowi.
  • W Oleszkach wciąż przebywa około 50 dzieci. Mieszkańcy nie mają dostępu do wody, elektryczności i pomocy medycznej.
  • Zarówno Ukraina, jak i Rosja wzajemnie oskarżają się o blokowanie korytarza humanitarnego umożliwiającego ewakuację.
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Papież rozmawiał w poniedziałek z prezydentem Ukrainy. "Ojciec Święty przypomniał o poważnej sytuacji w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim, nawiązując do prośby o rozejm humanitarny, przedstawionej prezydentowi Federacji Rosyjskiej" - informuje watykańskie biuro prasowe.

Leon XIV liczy na współpracę obu stron sporu celem zapewnienia pomocy żywnościowej i medycznej mieszkańcom miasta, a także przeprowadzenia ich bezpiecznej ewakuacji.

Leon XIV rozmawiał z Władimirem Putinem. Apel do przywódcy Rosji

Telefon do Kijowa poprzedziła rozmowa telefoniczna Ojca Świętego z przywódcą Rosji. Do połączenia doszło w piątek. Leon XIV apelował do Władimira Putina o udzielenie pomocy potrzebującym w Oleszkach oraz zorganizowanie ewakuacji.

Głowa Kościoła katolickiego zaznaczyła, że Watykan jest zaangażowany w doprowadzenie do dialogu w konflikcie rosyjsko-ukraińskim i dąży do osiągnięcia pokoju.

Stolica Apostolska nie poinformowała, czy Putin przystał na prośbę papieża oraz w jaki sposób ustosunkował się do jego apelu.

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Około 2 tys. mieszkańców Oleszek w obwodzie chersońskim jest odciętych od świata. Nie mają dostępu do elektryczności, wody, leków, karetek pogotowia. Problemy potęguje zamknięcie mostu łączącego miasto z Chersoniem.

Oleszki. 2 tys. ludzi odciętych od świata, okoliczne drogi zaminowano

Drogi poza Oleszkami i w okolicznych wioskach zaminowano, co powoduje ryzyko śmierci podczas potencjalnej ucieczki na własną rękę.

Zarówno Ukraina, jak i Rosja wzajemnie oskarżają się o blokowanie korytarza humanitarnego niezbędnego do przeprowadzenia ewakuacji. Szacuje się, że w Oleszkach przebywa 50 dzieci.

Rosjanie zajęli Oleszki wkrótce po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Miasto doświadczyło kataklizmu w postaci zalania po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce w czerwcu 2023 roku. Przed wojną Oleszki zamieszkiwało 22 tys. osób.

Źródło: Vatican News

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