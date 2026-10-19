W skrócie
- Papież odbył rozmowę telefoniczną z Wołodymyrem Zełenskim, zwracając uwagę na sytuację w Oleszkach.
- Zaapelował o współpracę między Ukrainą a Rosją w celu ewakuacji 2 tys. mieszkańców tego miasta.
- Leon XIV kilka dni wcześniej przekazał taką samą prośbę Władimirowi Putinowi.
- W Oleszkach wciąż przebywa około 50 dzieci. Mieszkańcy nie mają dostępu do wody, elektryczności i pomocy medycznej.
- Zarówno Ukraina, jak i Rosja wzajemnie oskarżają się o blokowanie korytarza humanitarnego umożliwiającego ewakuację.
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Papież rozmawiał w poniedziałek z prezydentem Ukrainy. "Ojciec Święty przypomniał o poważnej sytuacji w mieście Oleszki w obwodzie chersońskim, nawiązując do prośby o rozejm humanitarny, przedstawionej prezydentowi Federacji Rosyjskiej" - informuje watykańskie biuro prasowe.
Leon XIV liczy na współpracę obu stron sporu celem zapewnienia pomocy żywnościowej i medycznej mieszkańcom miasta, a także przeprowadzenia ich bezpiecznej ewakuacji.
Leon XIV rozmawiał z Władimirem Putinem. Apel do przywódcy Rosji
Telefon do Kijowa poprzedziła rozmowa telefoniczna Ojca Świętego z przywódcą Rosji. Do połączenia doszło w piątek. Leon XIV apelował do Władimira Putina o udzielenie pomocy potrzebującym w Oleszkach oraz zorganizowanie ewakuacji.
Głowa Kościoła katolickiego zaznaczyła, że Watykan jest zaangażowany w doprowadzenie do dialogu w konflikcie rosyjsko-ukraińskim i dąży do osiągnięcia pokoju.
Stolica Apostolska nie poinformowała, czy Putin przystał na prośbę papieża oraz w jaki sposób ustosunkował się do jego apelu.
Około 2 tys. mieszkańców Oleszek w obwodzie chersońskim jest odciętych od świata. Nie mają dostępu do elektryczności, wody, leków, karetek pogotowia. Problemy potęguje zamknięcie mostu łączącego miasto z Chersoniem.
Oleszki. 2 tys. ludzi odciętych od świata, okoliczne drogi zaminowano
Drogi poza Oleszkami i w okolicznych wioskach zaminowano, co powoduje ryzyko śmierci podczas potencjalnej ucieczki na własną rękę.
Zarówno Ukraina, jak i Rosja wzajemnie oskarżają się o blokowanie korytarza humanitarnego niezbędnego do przeprowadzenia ewakuacji. Szacuje się, że w Oleszkach przebywa 50 dzieci.
Rosjanie zajęli Oleszki wkrótce po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Miasto doświadczyło kataklizmu w postaci zalania po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce w czerwcu 2023 roku. Przed wojną Oleszki zamieszkiwało 22 tys. osób.
Źródło: Vatican News