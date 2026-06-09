W skrócie Komisja Europejska zaproponowała zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.

Nowy pakiet sankcji obejmuje również ograniczenia dotyczące handlu ropą i uderza w tzw. flotę cieni oraz statki wspierające jej działalność.

Dodatkowe sankcje mają objąć sektor kryptowalut, wybrane rosyjskie banki i niektóre towary eksportowe, takie jak ryby.

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Jak opisała agencja AFP, środek ten jest częścią szerszego pakietu sankcji wobec Rosji, którego celem jest także m.in. ograniczenie dochodów z rosyjskiej ropy naftowej. W 21. pakiecie sankcji, na którego zaproponowanie Komisja Europejska ma być "gotowa", po raz pierwszy w historii znalazł się jednak wątek uniemożliwienia byłym rosyjskim żołnierzom wjazdu na terytorium UE.

- Po raz pierwszy proponujemy zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla każdego, kto służył w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny - ogłosiła we wtorek przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen.

KE zaproponowała nowy pakiet sankcji wobec Rosji

Nowy pakiet sankcji na Rosję, przedstawionym przez von der Leyen, uwzględnia także szereg rozwiązań, które mają uderzyć w gospodarkę Kremla. Jednym z kluczowych wątków jest zawieszenie automatycznej korekty pułapu cen ropy do stycznia 2027 roku.

Jak wyjaśniła AFP, dynamiczny pułap cen ropy został ustanowiony w celu utrzymania maksymalnej ceny rosyjskiej ropy poniżej tej rynkowej na świecie. Obecny mechanizm przewiduje przegląd co pół roku i pułap o 15 procent niższy od ceny rynkowej. Blokada cieśniny Ormuz i szybujące ceny ropy sprawiły, że KE chce wprowadzić sztywny limit na rosyjską ropę.

Nowy pakiet sankcji ma także uderzyć w tzw. flotę cieni, czyli grupy okrętów, które w nielegalny sposób transportują różnego rodzaju towary, omijając międzynarodowe obostrzenia. Sankcjami ma zostać objętych dodatkowe 30 statków. W rezultacie tych zmian ich łączna liczba zwiększyłaby się do 662. "Po raz pierwszy, celem sankcji mają być również statki wspierające flotę cieni, na przykład poprzez tankowanie lub świadczenie innych usług" - dodała AFP.

Sankcje miałyby uderzyć również w sektor kryptowalut oraz kolejne 31 rosyjskich banków. Nowe mechanizmy mają również dotknąć szereg towarów eksportowych, w tym ryby.

Źródła: AFP, agencja Reutera





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