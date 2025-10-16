W skrócie Szef FSB Aleksandr Bortnikow oskarża NATO o udział w incydentach z rzekomo rosyjskimi dronami na terenie UE.

Wielka Brytania została wskazana jako kraj, który chce przyspieszyć przygotowania do militarnej konfrontacji z Rosją i blokować rosyjskie statki na Bałtyku.

Po naruszeniach przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony nad Polską, NATO aktywowało artykuł 4., a państwa sojusznicze zaoferowały pomoc wojskową.

Strona rosyjska rzuca oskarżenia pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego, wskazując na udział służb wywiadowczych NATO w ostatnich incydentach z dronami.

- NATO jest zamieszane w incydenty z udziałem rzekomo rosyjskich dronów w Unii Europejskiej - tłumaczył na posiedzeniu Rady Współpracy Regionalnej w Samarkandzie szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) Aleksandr Bortnikow.

Kremlowski urzędnik powoływał się na opinie "ekspertów", ale nie podał personaliów żadnego z nich.

Rosja oskarża Wielką Brytanię. Absurdalne tezy szefa FSB

Aleksandr Bortnikow był szczególnie krytyczny wobec Wielkiej Brytanii. To właśnie rządowi w Londynie przypisał chęć "przyspieszenia przygotowań do zbrojnej konfrontacji (Europy - red.) z Rosją" oraz "tworzenia europejskiej koalicji celem wysłania wojsk do Ukrainy".

Dodatkowo obwinił Brytyjczyków o napędzenie kampanii przeciwko statkom tzw. rosyjskiej floty cieni. Zdaniem kremlowskiego urzędnika Londyn chciał wprowadzić blokadę morską dla tych jednostek na Bałtyku.

- W kontekście tych przygotowań, nagłe incydenty z udziałem rzekomo rosyjskich dronów nad terytorium UE okazały się bardzo pomocne - mówił do zgromadzonych w Samarkandzie szef FSB, sugerując, że "maski opadły".

Rosyjskie drony nad Polską. Część z nich zestrzelono

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną na dotychczas niespotykaną skalę. Łącznie służby zarejestrowały 21 maszyn; część z nich zestrzelono.

Na wniosek Polski NATO uruchomiło artykuł 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.

We wrześniu i październiku wielokrotnie niezidentyfikowane drony pojawiały się nad obiektami wojskowymi oraz lotniskami krajów należących do Sojuszu.

Źródło: RIA Nowosti

