Po 20 latach spotka go kara. Polak wpadł w Irlandii Północnej

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Polak poszukiwany za przestępstwa, których dopuścił się ponad 20 lat temu, został ujęty w Irlandii Północnej. Tamtejsi funkcjonariusze zatrzymali 44-latka na podstawie wniosku o nakaz ekstradycji złożonego przez stronę polską.

W Irlandii Północnej zatrzymany został 44-letni Polak (zdj. ilustracyjne)
W Irlandii Północnej zatrzymany został 44-letni Polak (zdj. ilustracyjne)Conor Mccaughley / ANADOLUAFP

Obywatel Polski został ujęty w nocy z czwartku na piątek w mieście Carrickfergus w hrabstwie Antrim.

44-latka zatrzymali policjanci z pobliskiego miasta Ballymena położonego około 40 km od Belfastu.

Polak zatrzymany w Irlandii Północnej. Stanie przed sądem

Mężczyzna jest poszukiwany w Polsce w związku z obowiązkiem odbycia kary za - jak zaznaczono w policyjnym komunikacie - "liczne kradzieże pojazdów powiązane z przestępczością zorganizowaną oraz za inną sprawę związaną z narkotykami".

Policji podała, że Polak był skazany za przestępstwa, których dokonał w 2004 roku w okolicach Krakowa. 

Zobacz również:

Matka podejrzanego w sprawie Mai z Mławy zabrała głos
Polska

Matka Bartosza G. broni syna podejrzanego o zbrodnię. "To dobry dzieciak"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Podkreślono też, że do zatrzymania doszło na podstawie wniosku o nakaz ekstradycji skierowanego przez stronę polską.

    W piątek wieczorem 44-latek ma się stawić przed Sądem Ekstradycyjnym w Laganside.

    Zobacz również:

    Jest Europejski Nakaz Aresztowania za Michałem Kuczmierowskim
    Polska

    Jest Europejski Nakaz Aresztowania za Michałem Kuczmierowskim

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Polityczny WF": Absurdalne dotacje z KPO. Szykuje się pożar w rządzie?interiaINTERIA.PL

    Najnowsze