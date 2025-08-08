Obywatel Polski został ujęty w nocy z czwartku na piątek w mieście Carrickfergus w hrabstwie Antrim.

44-latka zatrzymali policjanci z pobliskiego miasta Ballymena położonego około 40 km od Belfastu.

Polak zatrzymany w Irlandii Północnej. Stanie przed sądem

Mężczyzna jest poszukiwany w Polsce w związku z obowiązkiem odbycia kary za - jak zaznaczono w policyjnym komunikacie - "liczne kradzieże pojazdów powiązane z przestępczością zorganizowaną oraz za inną sprawę związaną z narkotykami".

Policji podała, że Polak był skazany za przestępstwa, których dokonał w 2004 roku w okolicach Krakowa.

Podkreślono też, że do zatrzymania doszło na podstawie wniosku o nakaz ekstradycji skierowanego przez stronę polską.

W piątek wieczorem 44-latek ma się stawić przed Sądem Ekstradycyjnym w Laganside.

