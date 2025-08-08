Po 20 latach spotka go kara. Polak wpadł w Irlandii Północnej
Polak poszukiwany za przestępstwa, których dopuścił się ponad 20 lat temu, został ujęty w Irlandii Północnej. Tamtejsi funkcjonariusze zatrzymali 44-latka na podstawie wniosku o nakaz ekstradycji złożonego przez stronę polską.
Obywatel Polski został ujęty w nocy z czwartku na piątek w mieście Carrickfergus w hrabstwie Antrim.
44-latka zatrzymali policjanci z pobliskiego miasta Ballymena położonego około 40 km od Belfastu.
Polak zatrzymany w Irlandii Północnej. Stanie przed sądem
Mężczyzna jest poszukiwany w Polsce w związku z obowiązkiem odbycia kary za - jak zaznaczono w policyjnym komunikacie - "liczne kradzieże pojazdów powiązane z przestępczością zorganizowaną oraz za inną sprawę związaną z narkotykami".
Policji podała, że Polak był skazany za przestępstwa, których dokonał w 2004 roku w okolicach Krakowa.
Podkreślono też, że do zatrzymania doszło na podstawie wniosku o nakaz ekstradycji skierowanego przez stronę polską.
W piątek wieczorem 44-latek ma się stawić przed Sądem Ekstradycyjnym w Laganside.
Zobacz również:
- "Polityczna bomba" w Irlandii Północnej. Lider największej partii z zarzutami
- Nielegalna manifestacja w przeddzień wizyty Bidena w Irlandii Północnej
- Irlandia Północna: Tanya Lord skazana za napaść seksualną na śpiącego mężczyznę
- Irlandia Północna: Ciężarówka wjechała w kobietę z wózkiem. Zginęło dziecko